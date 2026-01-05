ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

記者張筱涵／綜合報導

南韓「國民影帝」安聖基5日因血癌病逝，享壽74歲。所屬公司Artist Company證實，他於今（5日）上午9時辭世，消息傳出後，震撼整個韓國演藝圈。

外送稿用 ▲▼安聖基。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲安聖基離世，享壽74歲。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

安聖基曾患血癌　上月底心臟驟停急救

經紀公司表示，對於突如其來的噩耗深感悲痛，並向故人的冥福致上最深切的哀悼，同時向遺屬表達誠摯慰問。安聖基上月30日因心臟驟停被緊急送醫搶救，雖持續接受治療，最終仍未能恢復。

安聖基於2019年被診斷出罹患血癌，專心接受治療後一度獲判定康復，然而近年病情復發，再度投入漫長的抗病過程。即便如此，他仍持續投入演出，直到身體狀況允許為止，展現對表演的熱愛與堅持。

國民影帝三冠王成就　致力國際公益

安聖基1957年以年僅5歲之齡，透過金基泳導演的電影《黃昏列車》以童星身分出道，1959年更憑藉描寫戰後流浪少年的作品《10代的反抗》，榮獲美國舊金山影展少年特別演技獎，創下韓國演員首度在海外電影節獲獎的紀錄。成年後一度歷經低潮，直到1980年主演《有風的好日子》，獲得大鐘獎新人獎，正式迎來演藝生涯轉捩點。

此後長達60多年，安聖基演出超過140部影視作品，包括《特警冤家》、《Nowhere to Hide》、《Silmido》、《廣播明星》、《十字弓防戰》等經典電影，成為橫跨世代的代表性演員。即使在抗病期間，他仍參與《韓山島海戰》、《露梁：死亡之海》等作品，敬業精神備受尊敬。

安聖基囊括青龍電影獎、百想藝術大賞與大鐘獎的最佳男主角，達成「三冠王」成就，得獎數量多達數十座，2013年因對大眾文化發展的貢獻獲頒銀冠文化勳章，2023年則因長達30年擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使、投身國際公益，獲得第4屆4・19民主和平獎。

安聖基的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，葬禮將由新英均藝術文化基金會與韓國電影演員協會以「電影人葬」形式舉行，演員李政宰、鄭雨盛等人將擔任扶靈者。告別式預計於9日上午6時舉行，長眠地為京畿道楊平「星之庭園」。

這位一生奉獻於表演與公益的國民演員，雖然離開舞台，卻留下無數經典角色與深遠影響，長存於影迷心中。

安聖基

