小禎曝男友驚喜現身生日趴「像夢境」！　感動大哭：我終於等到這一刻

女星小禎（胡盈禎）於上月迎接41歲生日，和好友佩甄、小馬夫妻等人到廣州慶生，事後也在社群大方放閃小7歲廚師男友Alan。兩人近期在 Podcast節目《禎甄要chat內》分享當天情況，透露其實Alan原本有工作在身所以沒辦法出席，最後還是驚喜現身，甚至還穿第一次見面時穿的毛衣，讓小禎當下感動大哭，並直呼像夢境：「他就是一個說到做到的人，讓我覺得怎麼可能！」

▲小禎在生日當天，男友Alan驚喜現身。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄籌備小禎的生日趴，原本不能到的Alan還排除萬難現身，小禎坦言其實事前心中一直有第六感，「他還很賊包，他在出發前還打給我，他的聲音又很安靜，我就覺得他在同個空間。」但最後小禎也沒多想，直到看見男友現身立馬落淚，哭到妝都花了，「我終於等到這一刻，因為對他來說，他還要安排假期，其實我們才剛在一起，所以真的很感動，大家又願意幫我一起策劃驚喜。」

▲小禎、佩甄聊起生日驚喜。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄在一旁看著好友幸福也同樣被感動，百感交集表示：「我們終於等到愛妳又疼妳的人，願意突破萬難來到現場。我好像在嫁女兒，我也特別講說，妳在4月給我生日驚喜的時候，我說『我沒有什麼生日願望，但我希望妳可以跟我一樣幸福』，我的願望是給妳，馬上生日就達成了，我很替妳開心。」