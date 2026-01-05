記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅司曉迪日前掀起「睡遍頂流之亂」，鹿晗、檀健次等人都被點名，男星周奇也是其中之一。如今周奇被拍到與氣質女星向涵之一起回家過夜，並在家門口親密擁抱，疑似熱戀中，但司曉迪公開聊天紀錄，控訴周奇在和向涵之過夜隔天，還傳訊和自己聊色，連續3天密會2女，司曉迪怒斥男方是騙子。

周奇疑雙重劈腿司曉迪、向涵之

周奇4日被爆出與演出《大生意人》、《仙台有樹》的女星向涵之熱戀中，2025年12月17日被拍到一同回到周奇的住所，並在18日共同出席活動，還在門口親密擁抱，但司曉迪公開和周奇的聊天記錄，內容顯示周奇在與向涵之過夜隔天，仍然主動聯絡司曉迪聊色約見面，還替司曉迪訂飯店開房間。

▲司曉迪控周奇劈腿。（圖／翻攝自微博）



司曉迪、向涵之絕地大反擊

直到3日，司曉迪爆出睡遍頂流之亂，公開和周奇的私密對話，控訴周奇劈腿，在與向涵之交往的同時，仍然與她保持聯繫，氣憤質問男方：「你騙我？你和xhz（向涵之）在一起，你幹嘛還要找我，是不是看我好騙？我是那麼好欺負的人嗎？我多用心對你。」不過周奇工作室隨後發表聲明，強調「沒有劈腿，沒有亂搞」，並指責司曉迪公開的聊天記錄與事實不符。

▲周奇擁抱向涵之隔天仍和司曉迪聊色。（圖／翻攝自微博）



對此，向涵之先是在微博發文，只附上「人在跑步」以及「包包」的貼圖，被猜測是意指「提包跑路」之意，向涵之公司也轉發微博，表示她目前單身，並將專注於事業發展。

▲向涵之切割緋聞。（圖／翻攝自微博）

▲周奇否認。（圖／翻攝自微博）