洪榮宏攝護腺術後「包尿布」現身！　突認「分居愛妻3個月」揭配偶欄現況

▲洪榮宏現身演唱會彩排。（圖／阿爾發音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

62歲歌手洪榮宏將於1月17日在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，今（5日）現身彩排，兒子洪亮也露面和他合唱〈阿爸〉，演唱會上也將在後方打電子鼓，呈現父子音樂傳承的意象，洪榮宏日前因攝護腺問題接受手術治療，目前仍處於恢復期，他表示手術後第一個月無法出力練唱，「很敏感，也很怕痛。」經過2個月休養後才逐漸恢復。

▲▼洪榮宏和兒子洪亮一同合唱。（圖／阿爾發音樂提供）



對於被傳出是癌症，洪榮宏透露是因10月底手術前頻尿情況嚴重，經檢查發現攝護腺腫大超過80%，排尿量極少，好在手術後醫生評估可維持正常功能長達50年，他也幽默笑說：「我有需要這麼久嗎？」

目前洪榮宏形容自己尿速恢復如小孩般快速，但夜間仍頻尿，因此目前仍有包尿布，「有時候太投入，會忘記尿尿，想到就來不及，半路尿出來，會越來越好，還在適應。」他表示身體狀態仍在調整，也不適合熬夜，近期更瘦了約1公斤，對於性功能，他則說：「前陣子還在痛，會慢慢恢復。」

而傳出他和結婚9年的妻子張瀞云疑似婚變，對此，洪榮宏表示因岳母受傷需要照顧，2人已分居3個月，他表示彼此仍有聯絡，但演唱會妻子是否如常到場觀賞，則要視岳母情況而定，對於配偶欄狀態，他僅回應：「當然在。」並低調表示「都有在聯絡」，對妻子何時返回同住則表示不清楚，洪榮宏也強調過去就曾與妻子短期分開，因此沒有不習慣。

