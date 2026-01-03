獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

記者蔡琛儀／專訪

入行還不到一年的AV女優喬喬 aka.Kumi，擁有修長高挑的身材，雖然沒有傲人的上圍，但憑藉多變的風格迅速累積人氣，成為台灣成人圈中備受看好的明日之星，甚至被封為「百變怪」。28歲的她外表清純，私下卻有著特殊的性癖「BDSM」（皮繩愉虐），她直言：「不懂的人會以為我們是變態、口味很重，因為我們不是一般人能接受的做愛方式，但這不是什麼骯髒或可怕的事情。」

▲ AV女優Kumi入行還不到一年。（圖／記者黃克翔攝）

由於這類性癖仍不在多數人能接受的範圍，身為BDSM中的「雙向」角色，Kumi通常會透過網路尋找志同道合的對象，不僅男女都嘗試過，也曾遇過五名男性對她一名女性的情況，甚至體驗過喝尿、虐男生下體、赤腳踩人等玩法。看似危險，但在BDSM領域鑽研已久的她強調：「一定要有專業的知識，所有事情都要拿捏在安全範圍內。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，Kumi反而不會要求現實生活中的男友陪她嘗試。她坦言，過去曾在與某任男友交往前就誠實告知對方：「我有主人，在BDSM上會有身體上的實踐跟玩法，但我們之間沒有感情。」對方一開始表示可以接受，後來卻反悔，「他以為我們只是網聊，後來知道不是，就說：『如果你夠愛我，就應該斷開。』但我在交往前就已經說清楚了，磨合之後，他認為沒有完全斷開就是不行，甚至還說我讓他丟臉。」

▲▼ Kumi富有好奇心，也很勇於嘗試新事物。（圖／記者黃克翔攝）

在踏入成人產業前，Kumi曾在禮服店工作近五年，算是店裡的紅牌，但最讓她不適應的，反而是被客人吃豆腐。所幸過去酒店的同事與工作人員都對她十分照顧，在她決定辭職、轉投成人產業時，也都給予支持。她也曾遇過知名網紅來消費，「我們打賭一支未開封的洋酒，他說只要我一口氣喝完就給現金5萬，我喝了半支就忍不住把前面喝的吐出來，他說沒關係，最後還是給了我2萬。」

但並非每位小姐都能如此幸運，Kumi透露，自己曾聽聞有小姐被大老闆用沾了辣椒醬的手指戳下體，甚至有人被逼著生吞活金魚。即便過去年收入曾高達百萬，生性好奇又浪漫的她，仍決定跳脫原本的舒適圈，探索全新領域。

▲Kumi過去曾在酒店上班。（圖／記者黃克翔攝）

某次約砲時，Kumi認識了一名職業AV男優，得知對方身分後，她對成人產業產生好奇，透過該名男優介紹，才決定親自下海一窺究竟。對於她曾從事酒店工作、如今拍攝A片，家人其實都知情，「也不是騙錢，心態正，保護好自己就好。」她表示，爸爸並不擔心她，「我十幾歲就出來打工，他覺得我比別人還懂事。」家人的支持，也成為她走在這條路上的最大後盾。

▲Kumi的家人相當支持她的工作。（圖／記者黃克翔攝）