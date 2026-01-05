吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。

▲鍾瑶。（圖／映底子國際傳媒）

第一單元《月明村的虎靈傳說》場景涵蓋整個嘉義縣大林鎮的村落，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，請來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒）

當幾位演員現身時，探員都忍不住笑出來，但在演員專業的演技表現下，很快就把他們帶進劇情裡面，想當入戲，昨日直播時，探員潘君侖回憶當時的拍攝，忍不住讚嘆幾位演員「他們真的超級入戲，我們剛想要笑他們就把我們罵回劇情裡。」

▲鄭茵聲擔任村長秘書。（圖／映底子國際傳媒）

吳念軒以村長的兒子「小宇」一角出現在探員面前，還表演了一段「虎靈傳說」的舞蹈，掀開面具前還無預警嚇了宋偉恩一大跳，但當他把面具打開時，宋偉恩原本緊繃的表情和心情都瞬間釋放，「我跟他這麼熟，他都沒有跟我提過要來上我們節目。」

鍾瑶也以「古大姐」的身分出現，探員陳漢典還開玩笑說「你剛划完船回來啊？」當洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情，陳漢典真情流露表示「村長來我壓力好大！」，讓節目不斷在沉浸式體驗和出戲間來回，製造出意外的「笑果」。



實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。節目《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。