ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

甜茶首度公開放閃！台上告白3年女友
唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！
無尊遭圈內好友背刺！慘丟節目機會
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬國畢 康康 小嫻 大S 具俊曄 朴娜勑 王陽明 米可白

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。

▲吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒）

▲鍾瑶。（圖／映底子國際傳媒）

第一單元《月明村的虎靈傳說》場景涵蓋整個嘉義縣大林鎮的村落，室內外的地形複雜讓探員和工作人員吃足苦頭，頂著暑期烈日在嘉義拍攝一週，請來洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等知名演員擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒）

▲吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒）

當幾位演員現身時，探員都忍不住笑出來，但在演員專業的演技表現下，很快就把他們帶進劇情裡面，想當入戲，昨日直播時，探員潘君侖回憶當時的拍攝，忍不住讚嘆幾位演員「他們真的超級入戲，我們剛想要笑他們就把我們罵回劇情裡。」

▲吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒）

▲鄭茵聲擔任村長秘書。（圖／映底子國際傳媒）

吳念軒以村長的兒子「小宇」一角出現在探員面前，還表演了一段「虎靈傳說」的舞蹈，掀開面具前還無預警嚇了宋偉恩一大跳，但當他把面具打開時，宋偉恩原本緊繃的表情和心情都瞬間釋放，「我跟他這麼熟，他都沒有跟我提過要來上我們節目。」

鍾瑶也以「古大姐」的身分出現，探員陳漢典還開玩笑說「你剛划完船回來啊？」當洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情，陳漢典真情流露表示「村長來我壓力好大！」，讓節目不斷在沉浸式體驗和出戲間來回，製造出意外的「笑果」。


實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。節目《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳念軒

推薦閱讀

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

9小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

5小時前

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

23小時前

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

11小時前

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

7小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

1/4 10:31

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

17小時前

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

6小時前

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

1/4 17:39

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

徹底消失！新有菜引退「社群網站」將全刪光　官方籲：請以溫暖守護

5小時前

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【當你第一次在火鍋店慶生】萌娃被「唱歌服務」嚇到定格XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

小禎曝男友驚喜現身生日趴「像夢境」！　感動大哭：我終於等到這一刻

16分鐘前10

簡沛恩痛別亡父驚曝身世之謎　「本姓不姓簡」活50年才知

24分鐘前10

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

34分鐘前0

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

1小時前10

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

1小時前0

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

1小時前10

蕾菈「教愛貓後空翻」慘遭毀容　半張臉留抓痕：另類炫貓

2小時前20

「權珉娥元旦輕生未遂」突大動作刪IG！　公司緊急發聲曝近況

2小時前0

洪榮宏攝護腺術後「包尿布」現身！　突認「分居愛妻3個月」揭配偶欄現況

2小時前43

朴娜勑形象難救！車上活春宮連環爆　「3年賺100億」遭疑逃稅20億

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲
    9小時前147
  2. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    5小時前103
  3. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    23小時前302
  4. 禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！
    11小時前65
  5. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    7小時前8
  6. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  7. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    1/4 10:316647
  8. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    17小時前4816
  9. 男星爆雙劈大翻車！過夜大咖女星「隔天聊色開房網美」
    6小時前1817
  10. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    1/4 17:398820
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合