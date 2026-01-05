小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

▲小嫻深夜發文證實母親離世，坦言是舞台生涯最艱難的一課。（圖／翻攝自Facebook／小嫻）



記者董美琪／綜合報導

藝人小嫻（黃瑜嫻）近年深耕屏東恆春，不僅攻讀大學學業，更挑戰跨界擔任音樂劇導演及女主角。然而，她於昨（4）日深夜在社群平台發長文沉痛透露，母親不幸離世。在面臨至親撒手與舞台劇演出的雙重夾擊下，小嫻強忍悲慟，在加護病房與母親做最後告別後，轉身完成演出，敬業精神令人動容。

醫院、劇場兩頭奔波 加護病房忍悲道別

小嫻透露，上星期正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出的緊湊行程，卻突然接到父親電話告知母親病危。她隨即焦急趕回醫院，在醫護人員全力搶救20分鐘、勉力維持生命跡象的最後一天內，趕在病床前向母親感恩告別：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把最好的都給了我。媽媽，妳好好的走，請放心地前往下一段旅途。」

告別式當天即上工 首扛導演重任獲好評

在處理完母親告別式後，小嫻當天便從雲林驅車南下恆春，迅速切換模式進入「導演狀態」。此次她首度挑戰音樂劇導演、共同編劇及女主角「三棲」重擔，角色年齡跨度高達42年。小嫻感性表示，雖然心裡的痛非常傷身體，但為了不辜負團隊的努力，她選擇與悲傷共存，全力投入排練與技術會議。

小嫻也特別感謝製作人李欣蓉、編劇施百俊及全體台前幕後團隊的體諒與協助，直言「一部劇的成功絕對不是一個人的功勞」，並對所有演員的進步感到驕傲。

▲小嫻近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系。（圖／記者張雅雲攝）



演出獻給天上母親：妳女兒很棒

面對人生中最艱難的一場功課，小嫻在演出成功、口碑爆棚後，終於能對天上的母親喊話：「媽媽！我完成了！妳女兒很棒！」她表示，這場演出不僅獻給母親，也要獻給所有正在經歷失去的人們，藉此傳遞溫暖力量。

發文一出，演藝圈好友與廣大網友紛紛湧入留言區，為小嫻加油打氣，祈願小嫻媽媽一路好走，也希望小嫻在忙碌之餘能好好照顧身心。