獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

記者黃庠棻／台北報導

男星馬國弼（原名馬國畢，本名鄭盛元）於2013年因簽賭欠下5000萬元債務，選擇放下明星身分，近年來努力工作，身兼多職，靠自身力量還清債務，意外獲得不少支持與關注。近日，他接受《ETtoday星光雲》訪問時，分享曾受到演藝圈大哥康康（康晉榮）的幫助，讓他相當感恩。

▲馬國弼分享演藝圈大哥幫忙他度過欠債低潮的故事。（圖／記者李毓康攝）

馬國弼坦言自己的欠債新聞爆發後，其實受到許多演藝圈前輩的幫助，印象最深刻的是康康，對方在偶然間得知他在外面借錢，當時還不知道他是因為賭博而欠債，第一句關心竟是「怎麼欠錢」，而不是指責或是謾罵，更火速借了200萬給他。

康康私下的暖舉，對於馬國弼來說「像是黑暗中的光」，因為他都還沒有開口借錢，對方就毫不猶豫地拿出200萬幫忙，現在他已經還到剩下5萬元。談到還錢的方式，馬國弼也心存感恩，前輩不僅讓他慢慢還，康康每次只要有活動就會帶上他，讓他到現場幫忙主持。

▲康康。（圖／記者黃克翔攝）

對此，馬國弼解釋，康康每次有活動都會帶他一起跑，像是酬勞5萬元，康康只會給他3萬元，2萬元拿來還出借的200萬，用扣款的方式還債，對方不只借錢，還讓他有了工作溫飽，這份溫暖讓他到現在都還是相當感恩。

除了康康之外，馬國弼也相當感謝胡瓜，在自己出事之後，演藝事業幾乎歸零，唯一上的通告幾乎是胡瓜的節目，坦言自己心裡大概有個底，應該是胡瓜主動叫製作單位找他的。

▲胡瓜。（圖／記者李毓康攝）