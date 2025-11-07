陳零九副業全沒了！　5年潮牌宣布收攤「曾創年收千萬驚人業績」

記者蔡琛儀／綜合報導

陳零九今年五月因閃兵事件暫停演藝工作至今，日前更無辜被酸民誤會介入Andy和家寧的糾紛中，今（7日）他投資的潮牌服飾品牌，突然宣布將收攤的壞消息，表示目前將進行全館出清，所有庫存售完為止。

▲陳零九潮牌副業宣告收攤。（圖／翻攝IG／ninetheory_official）

陳零九的潮牌服飾成立五年，生意相當穩定，曾創下年營業額千萬的驚人業績。頗有生意頭腦的陳零九，除了演藝事業，還把觸角伸往多個產業，過去全盛時期曾擁有服飾潮牌、公仔、飲料店、越南料理餐廳、密室逃脫、德州撲克、手工水餃等多個副業，如今所剩無幾。

▲陳零九過去曾找緋聞女友啾啾一起為潮牌服飾拍攝宣傳照。（圖／翻攝IG／ninetheory_official）

潮牌今發文表示，「終於還是來到了最後一款，這次請容許我們稍微感性一下。」表示感謝老闆陳零九五年來始終無條件的信任，「讓我們在這段旅程中能盡情揮灑創意，結合老闆有趣的建議與喜好，讓靈感交織催發出每一年每一款的單品。」也透露或許有朝一日會以不同的面貌或形式再次出現，並預告官網同步全館的出清活動，庫存都是售完為止的，「後會有期再見。」

對於收攤原因，陳零九經紀人回覆：「這服飾品牌其實每年都會進行季度的規劃，今年也是決定這個品牌要先休息。」也證實陳零九目前已經沒有沒有在經營任何副業。