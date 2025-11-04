施柏宇進軍韓國「合作車太鉉」新戲連動台韓　曝巨星私下親民態度

記者黃庠棻／台北報導

為延續臺灣影視作品的生命週期，並以IP孵化應用、臺灣影視人才培育，以及國際共製與投資為未來發展目標，文策院、日本極東電視台與三立集團匯集資源與能量，於今（4）日TCCF大會上，正式宣布成立「集集創造娛樂」。

▲文策院、日本極東電視台與三立集團宣布成立「集集創造娛樂」。（圖／集集創造娛樂提供）

會上「集集創造娛樂」也宣布了實際執行項目，由金獎編劇杜政哲執導，與製作人劉品言聯手推出首作《即興生活》，將以臺灣為故事核心，延伸至首爾篇與東京篇，推動亞洲多版本同步開發，打造「從臺灣故事走向世界共感」的《即興生活》IP。

▲文策院、日本極東電視台與三立集團宣布成立「集集創造娛樂」。（圖／集集創造娛樂提供）

也與韓國「CJ ENM 的內容戰略部門 O’PEN 」攜手開發浪漫愛情影集《想嫁給乖乖小奶狗，但實在太難了！》，促成兩國主創深度交流合作，展現亞洲劇本共創新典範。

▲文策院、日本極東電視台與三立集團宣布成立「集集創造娛樂」。（圖／集集創造娛樂提供）

不僅如此，集集創造娛樂與曾製作《暴風圈》、《颱風商社》的韓國娛樂製作公司Imaginus合作，攜手舉辦的「BLOOM：臺韓浪漫劇集開發工作坊」正在徵件中。此計畫邀集兩國編劇、導演及製作人共同創作，從開發階段即導入跨國協作機制，持續培育能跨越語言與文化界線的創作人才，探索亞洲觀眾共享的情感語言。

▲文化部長李遠。（圖／集集創造娛樂提供）

在日本股東極東電視台（The Far Eastern TV Entertainment）的助力下，集集創造娛樂更推動臺日影視合作與IP營運，加速臺灣原創與國際市場的連結和輸出。目前已與東京電視台（TV TOKYO） 結盟，將共同開發一部影視劇與一部綜藝、實境節目，結合日本細膩敘事與臺灣創意能量，共譜東亞故事，展現亞洲內容的新面貌。

▲施柏宇飛韓國與車太鉉合作。（圖／集集創造娛樂提供）

記者會的現場，更是驚喜地邀請施柏宇到來，他在參加完高雄電影節後，馬上飛往韓國，加入由車太鉉主演的《Your Personal Taxi》劇組拍攝，為此次集集創造娛樂實際進入製作階段首作。

▲施柏宇飛韓國與車太鉉合作。（圖／集集創造娛樂提供）

在問到台韓影視的差別與趣聞時，施柏宇表示在文化和執行層面上，透過合作能了解到一些差異，例如導演喊「CUE」時，就表示「ACTION」；到了現場看到一台巨大的巴士，內部改裝成定妝車，有化妝桌、收納各種衣服的空間，也是過往在台灣所看不到的奇景。

▲施柏宇飛韓國與車太鉉合作。（圖／記者周宸亘攝）

在談及和車太鉉的互動上，施柏宇表示因為當時正在錄影拍攝，車太鉉很自然地走進來，仿佛一般工作人員沒有架子，很自然融入劇組，看到演員親切及工作表現，一改過往對韓國長幼有別文化印象，看見他們的專業。

▲施柏宇飛韓國與車太鉉合作。（圖／記者周宸亘攝）

特別的是，《Your Personal Taxi》車太鉉的版本是韓國取景，台灣版本會在台灣拍，施柏宇則在片中則是擔任連動台韓的關鍵角色，以同樣角色出演。

▲車太鉉。（圖／愛奇藝國際站提供）

《Your Personal Taxi》是一部治癒人心的音樂劇集，以只接預約乘客的神祕計程車為背景，在前往目的地的路上，司機會與乘客一起聆聽他們想聽的音樂，一邊回味往事，串起一個個看似平凡卻格外動人的故事。台灣版會與韓國版有在地化差異，例如使用的車子、音樂、討論的社會或核心議題，會以台灣人有共鳴為主，還會使用有台灣的特色車輛，跟台灣的經典歌曲。