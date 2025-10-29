劉冠廷、余香凝東京影展「追星成功」　吉岡里帆首演台片《雙囍》貼心當翻譯

記者蕭采薇／台北報導

2026賀歲檔電影《雙囍》，28日於東京國際影展世界首映，在《雙囍》中擔任特別演出的吉岡里帆，也驚喜現身紅毯典禮及世界首映與影迷互動。影展期間男女主角劉冠廷、余香凝也化身粉絲追星，成功與滿島光、柴崎幸打招呼並簡單交流，現場更有影迷粉絲製作電影的精美手牌，請導演及演員簽名。

▲《雙囍》東京世界首映！劉冠廷、余香凝攜手亮相，吉岡里帆驚喜現身掀高潮。（圖／水花電影、2025TIFF提供）

日本國民女神吉岡里帆此次東京影展驚喜現身《雙囍》劇組，一登場就展現超高人氣，紅毯及首映上有許多粉絲都爭相合照、簽名，劉冠廷也驚嘆表示：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」而在《雙囍》中擔任特別演出的吉岡里帆則分享這是她首次參演海外電影，也成為了對她情感上非常的重要作品。

吉岡里帆表示：「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」

▲日本國民女神吉岡里帆展現超高人氣。（圖／水花電影、2025TIFF提供）

而身為地主的她也在行程中貼心的照顧劇組，甚至主動擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟相反的我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」

此行東京國際影展同時是《雙囍》全球首次公開對外放映，首映場次465席迅速售罄，同樣是第一次看電影的主演劉冠廷與余香凝在觀影前難掩興奮緊張之情，放映結束後，觀眾熱烈的反應更讓他們倆十分感動。

▲（左起）監製苗華川、吉岡里帆、余香凝、劉冠廷、導演許承傑，在東京影展完美舉辦世界首映。（圖／水花電影、2025TIFF提供）

在映後與影迷分享時，劉冠廷透露拍攝當下自己的小孩其實才剛出生不久，每天收工回到家要立刻切換成新手奶爸的身份是最幸福的負擔：「每天收工看著自己小孩的時候，想像那些電影裡親情的情節，其實某種程度上有很大的助力，戲跟人生都會有很多很巧妙的呼應。」

看完電影後回憶起拍攝的點滴，余香凝也笑著分享：「因為新娘子的妝要很美、很精緻，所以每天拍攝前都要花兩小時化妝、弄頭髮；電影中非常漂亮的婚紗，實際上很重又很難上廁所，所以我在現場都不敢喝水，但看完首映後，看到在鏡頭上很美的呈現出來，就覺得這些付出都值得了。」真實地透露拍攝辛苦，引起現場一片歡笑。

▲（左起）劉冠廷、余香凝、吉岡里帆、導演許承傑、監製苗華川，共同出席東京國際影展。（圖／水花電影、2025TIFF提供）

導演許承傑也透過這趟東京之行與許多影展粉絲近距離互動、交流，他興奮地表示：「很可惜先前《孤味》礙於疫情沒辦法實際親身參與影展，這次能帶著新作《雙囍》來到東京影展格外開心，能從首映的觀眾中獲得了很多有關電影的反饋也是這趟的一大收穫！」

▲吉岡里帆（左）透露《雙囍》是她首度參演的海外電影。（圖／水花電影、2025TIFF提供）



電影《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮，該片將於2026年農曆春節正式上映。