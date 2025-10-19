蔡康永金鐘後首發文！「很在意小S得不得獎」認了這次是例外 原因太暖

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）、派翠克（柳柏丞）17日以《小姐不熙娣》成功奪下第60屆節目類金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她當場淚灑舞台，觀眾看了也無一不動容。對此，陪伴出席的好搭檔蔡康永也在典禮結束後，首次發文吐露心聲。

▲蔡康永17日陪伴小S出席金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）



蔡康永18日在社群網站透露，「我對得不得獎，常常沒有感覺，這是訓練的結果，」而這是他刻意在鍛鍊心態，「我想訓練自己，不要理所當然地接受別人的讚美或認可，這樣也許我就可以不那麼在意別人的否定或羞辱」，原因是他期許自己不要為非相關人士的評價而活，「只在乎重要的人就好。」

▲蔡康永坦言這次很在意小S是否有得獎。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）



雖然一向淡然處世，蔡康永卻坦言這次是例外，「S得不得獎，我很在意。」言詞中流露出兩人的濃厚情誼，「因為我相信這個獎、可以幫助她回到她喜歡的工作。有力量的獎，就是有意義的獎。」

▲蔡康永希望這個獎項能成為小S重返工作岡位的動力。（圖／翻攝自Facebook／蔡康永）



蔡康永強調這個獎項對小S的肯定，不只是榮耀，更是推動好友繼續堅持下去的力量，「雖然根本不是給我的獎，但是我感謝這個獎。」

蔡康永臉書全文：

我對得不得獎，常常沒有感覺，這是訓練的結果

我想訓練自己 不要理所當然的接受別人的讚美或認可，這樣 也許我就也可以 不那麼在意別人的否定或羞辱。

我希望自己、不要為不相干的人的評價而活。

只在乎重要的人就好

不過這次s得不得獎，我很在意。

因為我相信這個獎、可以幫助她回到她喜歡的工作。

有力量的獎，就是有意義的獎

雖然根本不是給我的獎，但是我感謝這個獎。