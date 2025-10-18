ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

小S派翠克宣布「獎金全捐花蓮」
康熙毒舌合體！陳漢典吳宗憲全中槍
小S唱大S作詞曲…Lulu淚崩
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小煜 小S 蔡康永 大S 陳漢典 LULU 大牙 周宜霈

山下敦弘首訪高雄狂愛鹹豆漿！　曝找上裴斗娜契機「少見的中性魅力」成伯樂

記者蕭采薇／台北報導

日本名導山下敦弘經典作品《琳達！琳達！》，上映20週年推出4K修復版，導演也特地來到高雄，除了講堂也參與映後交流。來台多次的山下敦弘，卻是首次造訪高雄，印象最深的是當地的悠閒氛圍與美食，「我喜歡喝鹹豆漿，加油條很適合早餐，麵線也很好吃。高雄不像台北那麼擁擠，讓人覺得舒適，很適合散步。」

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版，他也來台參加見影迷。（圖／高雄電影節提供）

當年山下敦弘找到當年還未走紅的裴斗娜，跨海拍攝拍《琳達！琳達！》，談起契機，山下敦弘說：「當時我在雜誌上有專欄，要寫電影評論，我看到奉俊昊導演的作品，認識了裴斗娜，對她留下深刻印象。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山下敦弘笑說，自己不是一開始有日韓合作這樣遠大的目標，單純就是很喜歡裴斗娜、想跟她合作，也沒想過她會發展成這麼厲害的女星，一開始覺得裴斗娜可愛漂亮，後來在表演中發現她身上有日本演員少見的中性魅力。

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘《琳達！琳達！》當年慧眼獨具，跨海找到裴斗娜合作。（圖／高雄電影節提供）

雖然山下敦弘與裴斗娜已多年未私下聯繫，但在這次《琳達！琳達！》20週年重聚時「真的像同學會一樣」，他笑說：「主演4個女生感情很好，再次聚集真的就像同學會，但我是沒辦法加入她們的，就只能躲在牆壁後偷看她們。」

對於《琳達！琳達！》至今仍受喜愛，山下坦言自己也曾思考為何這部片歷久彌新，「也許因為它沒有太大的題目，只是單純講一群玩團的女生，把這故事簡化後，變成普世的情感，反而觸動人心，成為青春電影中獨特的存在。」

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘《琳達！琳達！》是日式青春片的經典之一。（圖／高雄電影節提供）

他透露，《琳達！琳達！》先前在日本有出過DVD，也有段時間能線上收看，但時間久了因版權問題就下掉了，海外的版權也沒特別處理，才讓不少影迷唉聲嘆氣：「怎麼都看不到《琳達！琳達！》！」，這次推出4K修復版，也是因為世界各地的影迷們很期待，因此製作團隊才想再重製問世，再次獻給喜愛《琳達！琳達！》的粉絲。

回顧當年的拍攝，山下坦言：「我不太會去後悔當時怎樣發揮會不會更好，但我重看後最大的感想，是『現在的自己一定拍不出來』，不只我自己，當年整個團隊都很年輕，一邊嘗試一邊拍，最後呈現的是當年拍到最好的狀態，那樣的狀態，是現在做不到的。」

▲▼《寂靜的大海》（左起）孔劉、裴斗娜、李準、鄭雨盛。（圖／Netflix提供）

▲裴斗娜如今已是享譽國際的影后。（圖／Netflix提供）

談到自己心中的「山下式青春」，他笑稱「我沒有這樣閃亮亮的青春」，不過實際上回想，當年的自己就是個電影少年，和電影社夥伴為了校慶熬夜拍短片電影，「想起來我也有段熱血青春，《琳達！琳達！》或許就是致敬了我的青春，把我的心情，投射到了裡面，雖然沒像電影中那麼亮麗和很多可愛女生。」

對於現代熱音社似乎逐漸式微，他認為核心精神仍在，「我覺得高中生應該都是會想找到同伴 ，去完成一些目標，這種觀念的話，大家回看《琳達！琳達！》應該都會有些共鳴」，至於未來計畫，他說自己選片不看題材而看「人」，「我比較在意能和誰合作，導演、編劇或攝影師，這才是讓我想拍的原因。」

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版。（圖／高雄電影節提供）

▲山下敦弘《去唱卡拉OK吧！》也在台掀起熱潮。（圖／高雄電影節提供）

至於近期《去唱卡拉OK吧！》在台掀起熱潮，他笑說：「我來台灣後片商有跟我說這件事，非常開心，可是有點不太懂大家為何陷入狂熱，我覺得《琳達！琳達！》、《去唱卡拉OK吧！》，都是這種我自己不太懂，但受到愛戴的作品，也許是原著好，或是編劇、演員， 因為這些配合，大家才喜歡，沒有天時地利人和，我覺得不會有這麼幸運的發展。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

山下敦弘琳達！琳達！裴斗娜

推薦閱讀

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定小3歲大陸超模何穗

10小時前

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經紀人回應了！

4小時前

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子　「你長大比較慢，但絕不要放棄」

22小時前

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍！《不熙娣》班底都哭了：控制不住

8小時前

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」　夫妻倆超真實回應全場笑歪

18小時前

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成心願

19小時前

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看金鐘就知道

8小時前

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

39歲女星高橋智子車禍身亡！騎自行車凌晨遭撞…肇事司機認打瞌睡

5小時前

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

20小時前

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太感動

10/17 14:07

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！　一票網友認證冒雞皮：太神奇

21小時前

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭　14位故人緬懷惹淚崩

23小時前

熱門影音

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯

派翠克頂陳偉霆髮型(?)　小S突缺席紅毯
TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻
唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！

唐綺陽「瘦出大V臉」 金鐘紅毯大秀美腿！
「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌
陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」

陳漢典金鐘紅毯放閃Lulu　「主持12年最大獎是黃路梓茵」
利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎

利特承諾：會努力在台活動！ 主持《客家廚房》獲人氣獎
林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來

林智勝首登金鐘獎ㄆㄧㄚˇ嘴　羞喊：不好意思，第一次來
阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD

阿達結巴：我祝福別人　陳漢典台下笑超開心XD
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS

陶晶瑩的「耐心訓練師」曝光 16歲兒爆料：她是噴火龍！XD　#星光雲REELS
楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！
溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞

溫妮瘦到40公斤走紅毯　向身價破億男友許願：想吃麥當勞
大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

爆料趙露思「身心狀況差」無法補錄　《許我耀眼》配音員被批：沒職業道德

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

看更多

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前50

金鐘60／即時得獎名單！　特別貢獻獎葉輝龍、陳淑芳

8分鐘前0

金鐘獎／客家劇《星空》連5拉5超猛！勇奪5技術獎　網嚇：金鐘大谷翔平

9分鐘前20

金鐘獎／曾寶儀「9分鐘獨白」寫下產業的情書：我們真的都很努力

13分鐘前0

直擊／蘇永康揮別染毒黑歷史來台開唱　鞠躬10秒唱〈Sorry〉：當然愛你們

18分鐘前10

金鐘獎／李沐2度奪獎「下台激動哭了」！　認經歷低潮：很質疑自己

20分鐘前8

BLACKPINK炸翻高雄！Lisa嗨唱〈Rockstar〉轉身屁股蛋太辣　秒變夜店

24分鐘前10

沈春華精準評金鐘60！　一句話點出「典禮靈魂」

31分鐘前20

金鐘獎／《聽海湧》朱宥丞5歲出道！激動曝「12年演藝路」：不容易

33分鐘前20

金鐘獎／5年前才奪新人獎！　李沐抱走女配：不要選擇輕鬆走的路

41分鐘前40

金鐘獎／朱宥丞16歲就奪男配！　一上台網驚訝：是《俗女》的蔡永森

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
    10小時前302
  2. 安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經
    4小時前4415
  3. 金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子
    22小時前263
  4. 小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍
    8小時前221
  5. 小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」
    18小時前4653
  6. 金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！
    19小時前6012
  7. 輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」
    8小時前242
  8. 39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞
    5小時前409
  9. 金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S
    20小時前4831
  10. 叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」
    10/17 14:074819
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合