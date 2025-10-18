山下敦弘首訪高雄狂愛鹹豆漿！　曝找上裴斗娜契機「少見的中性魅力」成伯樂

記者蕭采薇／台北報導

日本名導山下敦弘經典作品《琳達！琳達！》，上映20週年推出4K修復版，導演也特地來到高雄，除了講堂也參與映後交流。來台多次的山下敦弘，卻是首次造訪高雄，印象最深的是當地的悠閒氛圍與美食，「我喜歡喝鹹豆漿，加油條很適合早餐，麵線也很好吃。高雄不像台北那麼擁擠，讓人覺得舒適，很適合散步。」

▲山下敦弘《琳達！琳達！》上映20週年推出4K修復版，他也來台參加見影迷。（圖／高雄電影節提供）

當年山下敦弘找到當年還未走紅的裴斗娜，跨海拍攝拍《琳達！琳達！》，談起契機，山下敦弘說：「當時我在雜誌上有專欄，要寫電影評論，我看到奉俊昊導演的作品，認識了裴斗娜，對她留下深刻印象。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山下敦弘笑說，自己不是一開始有日韓合作這樣遠大的目標，單純就是很喜歡裴斗娜、想跟她合作，也沒想過她會發展成這麼厲害的女星，一開始覺得裴斗娜可愛漂亮，後來在表演中發現她身上有日本演員少見的中性魅力。

▲山下敦弘《琳達！琳達！》當年慧眼獨具，跨海找到裴斗娜合作。（圖／高雄電影節提供）

雖然山下敦弘與裴斗娜已多年未私下聯繫，但在這次《琳達！琳達！》20週年重聚時「真的像同學會一樣」，他笑說：「主演4個女生感情很好，再次聚集真的就像同學會，但我是沒辦法加入她們的，就只能躲在牆壁後偷看她們。」

對於《琳達！琳達！》至今仍受喜愛，山下坦言自己也曾思考為何這部片歷久彌新，「也許因為它沒有太大的題目，只是單純講一群玩團的女生，把這故事簡化後，變成普世的情感，反而觸動人心，成為青春電影中獨特的存在。」

▲山下敦弘《琳達！琳達！》是日式青春片的經典之一。（圖／高雄電影節提供）

他透露，《琳達！琳達！》先前在日本有出過DVD，也有段時間能線上收看，但時間久了因版權問題就下掉了，海外的版權也沒特別處理，才讓不少影迷唉聲嘆氣：「怎麼都看不到《琳達！琳達！》！」，這次推出4K修復版，也是因為世界各地的影迷們很期待，因此製作團隊才想再重製問世，再次獻給喜愛《琳達！琳達！》的粉絲。

回顧當年的拍攝，山下坦言：「我不太會去後悔當時怎樣發揮會不會更好，但我重看後最大的感想，是『現在的自己一定拍不出來』，不只我自己，當年整個團隊都很年輕，一邊嘗試一邊拍，最後呈現的是當年拍到最好的狀態，那樣的狀態，是現在做不到的。」

▲裴斗娜如今已是享譽國際的影后。（圖／Netflix提供）

談到自己心中的「山下式青春」，他笑稱「我沒有這樣閃亮亮的青春」，不過實際上回想，當年的自己就是個電影少年，和電影社夥伴為了校慶熬夜拍短片電影，「想起來我也有段熱血青春，《琳達！琳達！》或許就是致敬了我的青春，把我的心情，投射到了裡面，雖然沒像電影中那麼亮麗和很多可愛女生。」

對於現代熱音社似乎逐漸式微，他認為核心精神仍在，「我覺得高中生應該都是會想找到同伴 ，去完成一些目標，這種觀念的話，大家回看《琳達！琳達！》應該都會有些共鳴」，至於未來計畫，他說自己選片不看題材而看「人」，「我比較在意能和誰合作，導演、編劇或攝影師，這才是讓我想拍的原因。」

▲山下敦弘《去唱卡拉OK吧！》也在台掀起熱潮。（圖／高雄電影節提供）

至於近期《去唱卡拉OK吧！》在台掀起熱潮，他笑說：「我來台灣後片商有跟我說這件事，非常開心，可是有點不太懂大家為何陷入狂熱，我覺得《琳達！琳達！》、《去唱卡拉OK吧！》，都是這種我自己不太懂，但受到愛戴的作品，也許是原著好，或是編劇、演員， 因為這些配合，大家才喜歡，沒有天時地利人和，我覺得不會有這麼幸運的發展。」