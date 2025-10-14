樂天女孩赴美應援「踩紅線」　最嚴重終身不得再入境美國

▲樂天女孩今年8月應邀飛往美國參加MLB「台灣日」活動，卻傳出用ESTA入境的「簽證爭議」。（圖／DV提供／CTWANT）

中職樂天桃猿啦啦隊RakutenGirls，今年8月應邀飛往美國參加MLB（美國職棒大聯盟）運動家、國民及海盜隊主辦的「台灣日」活動。然而，時報周刊CTWANT接獲爆料，女孩們這趟跨國應援有著「簽證爭議」，全員疑似使用ESTA（旅遊簽證）進行收費活動，恐踩入美國移民法的灰色地帶。

▲包含隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂，共8位樂天女孩，於8月26日搭機出發前往美國。（圖／DV提供／CTWANT）

又包含隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂，共8位樂天女孩，於8月26日搭乘UA872班機出發，展開橫跨美國東西岸的「應援巡禮」，當時樂天女孩們更齊聲喊話，希望能邀請更多海外台灣球迷進場同樂，「一起把來自台灣的聲音傳遞到每個角落，讓美國球場感受最熱情的台式應援」。

▲今年「台灣日」活動規模升級，不僅現場有收費表演，女孩們還參與僑胞舉辦的簽名、合照會，部分活動亦收取費用，甚至作為台灣日門票售票套組號召。（圖／翻攝自MGY／CTWANT）

此趟美國行，樂天女孩分別在當地時間8月27、30日以及9月3日，依序現身運動家、國民與海盜隊主場活動，也締造台灣啦啦隊跨洋應援最多場次紀錄。據悉，過往樂天啦啦隊受邀赴美參與「台灣日」多屬文化交流性質，不涉及報酬，使用ESTA旅遊簽證尚可行。然而今年活動規模升級，不僅現場有收費表演，女孩們還參與僑胞舉辦的簽名、合照會，部分活動亦收取費用，甚至作為台灣日門票售票套組號召。

▲樂天女孩們除了MLB「台灣日」活動外，參與僑胞舉辦的簽名、合照會。(圖／翻攝自pennsylvasia IG／CTWANT）

據爆料者表示，因為只要涉及金錢收益，依照規定就必須申請P簽證（工作簽證），而不是單純的ESTA旅遊簽證，這樣就已經踩到紅線，「如果被海關發現並非單純旅遊，而是受邀表演或收費活動，最嚴重可能被遣返，甚至終身不得再入境美國」。若抱著僥倖心態，一旦被查到，女孩最嚴重的後果就是一輩子都進不了美國，這永久性的權益受損，又該怎麼彌補。

對於樂天女孩這次以赴美以ESTA旅遊簽證入境為MLB台灣日應援，樂天回應本刊表示：「樂天女孩此次美國行活動是由當地台商協會及台商商會邀請，以活動嘉賓身分參與文化活動交流，全程未收取任何費用報酬，並非工作商業演出行為。所有海外行程皆依據當地法規合法辦理入境與活動申請，嚴格遵守相關程序與規範，一切活動均依法合規進行。樂天女孩此行旨在推廣台灣棒球文化，未來，我們也將持續以合法、正向的方式，積極參與國際活動，推動體育與文化外交，讓世界看見台灣。」

