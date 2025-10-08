51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

記者蔡琛儀／台北報導

多次入圍金曲獎的音樂人阮丹青，闊別流行樂壇多年後，推出新專輯《走進春天的果園 Four Seasons》華麗回歸，將音樂、詩歌、舞蹈與朗誦交織成四季隱喻人生旅程，從〈陽光海岸〉的奔放、〈Green Field〉的衝撞，到〈冰島異想〉的冷冽與〈冬之春‧春之歌〉的重生，鋼琴、人聲與詩意對白構築冬的沉澱到春的希望。

▲ 阮丹青推出新專輯《走進春天的果園》。（圖／翔子提供）

婚後就淡出演藝圈的阮丹青，仍未放下音樂夢想。她笑說：「疫情提醒我該找回生命中最初的美好。」長年定居三芝親近大海，透過游泳與旅行保持健康，也在南法薰衣草田、捷克吉普賽街頭與奧地利阿爾卑斯湖畔療癒心靈，找回音樂答案：「低谷終會成為我們飛翔的起點。」

2023年她突然陷入低潮，毅然決然暫停一切來趟歐洲旅行，讓她的心境出現向陽轉變，也讓籌備兩年半的專輯《走進春天的果園》正式誕生，並在2024年1月於卓悅藝文中心完成兩場音樂會，團隊還將實況製作成紀實專輯，成為華語樂壇少見的創舉。

▲ 阮丹青曾為愛淡出演藝圈（圖／翔子提供）

錄音實況完成後進入一年多後製，阮丹青反覆思索曲目與細節，12月補錄爵士鼓與合聲，維持現場真實感，展現專輯精緻度與創意。她笑說，這段心路歷程不僅讓音樂更自由，也讓人生再度盛開，10月29日也將於台北十方樂集音樂劇場舉辦專輯音樂會。