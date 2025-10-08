顏正國入圍金馬影帝被取消！「頒獎前10天出事」侯孝賢不放棄拉他回正途

記者陳芊秀／綜合報導

男星顏正國於7日因肺腺癌病逝亞東醫院，享年50歲，令親友以及影迷、藝人感到不捨。他從童星起家，即使曾誤入歧途，演藝圈無數前輩都努力要幫他重回正軌，他演出名導侯孝賢執導《少年吔，安啦！》，入圍金馬影帝，卻在頒獎禮前10天因持槍被逮捕，因此遭取消入圍資格。

▲顏正國從童星起家，入圍金馬影帝卻因故被取消資格。（圖／ETtoday資料照）

顏正國一生獲得多位名導支持，7歲時演出侯孝賢的導演處女作《就是溜溜的她》，隨後陸續演出《風兒踢踏踩》、《在那河畔青草青》、《風櫃來的人》、《冬冬的假期》等，也演出侯孝賢擔任編劇的《小畢的故事》、《油麻菜籽》等，同時也演出名導朱延平《好小子》系列，被許多演藝圈幕後前輩一路看著長大。他也在1983年憑《兒子的大玩偶》被提名最佳童星。

然而顏正國成長過程中誤入歧途，甚至碰觸毒品，但影壇前輩努力將他導入正軌，侯孝賢找他演出《少年吔，安啦！》，更因此入圍金馬獎最佳男主角，但是他卻在頒獎典禮10天前，在台北市持槍被抓。他曾在《台灣名人堂》回憶此事，提到金馬獎有個不成文規定，當入圍後如果違反國家安全法，就會被取消資格，他感嘆自己因此開了先例，苦笑「我人生有太多第一次」。

顏正國後來因涉及彰化毒販施金都綁架案，儘管始終否認涉案，後來入獄11年。他出獄後重回演藝圈，演出電影《角頭》並擔任《角頭2》導演，在電影活動上，候孝賢更特地露面出席，就是為了祝福他電影大賣。

▲顏正國執導 《角頭2》，候孝賢為了支持他當年特地出席。（圖／ETtoday資料照）

而顏正國2022年執導電影《少年吔》，當時曾透露拍攝的動機，提及侯孝賢當年想透過《少年吔，安啦！》拉他回電影圈，已故製片張華坤也自掏腰包要他上健身房，要助他脫離墮落的日子，他不識字用聽戲的來演出，曾表示「侯導很用力拉我」，但是當時的自己就是回不去，後來洗心革面在影壇重新出發，特地拍片致敬前輩，而一直以自身為例勸諫年輕世代不要踏錯路的他，如今因病離世，一生留下許多令人省思的事蹟。