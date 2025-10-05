專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

記者黃庠棻／專訪

女星曾莞婷在演藝圈耕耘27年，過去演出多部經典八點檔《世間情》、《甘味人生》、《家和萬事興》等，逐漸在2021年轉型，終於在今年以《影后》的傲嬌女演員「潘茵茵」一角首度入圍金鐘戲劇節目女配角獎，近日她接受《ETtoday星光雲》專訪，也分享了一路走來的心路歷程。

▲曾莞婷出道27年首度入圍金鐘獎。（圖／曾莞婷工作室提供）

因為演出八點檔出名，曾莞婷在轉型期間陷入陣痛期，坦言有3年的時間都無法接到主演，只能一直客串，有的時候甚至連跟劇組見面的機會都沒有，就被對方對她的「刻板印象」拒絕，幸好後來遇上《媽，別鬧了！》的陳慧翎導演。

▲曾莞婷曾陷入轉型陣痛期。（圖／曾莞婷工作室提供）

談到演藝生涯中的貴人，曾莞婷毫不猶豫地感謝了已逝導演陳慧翎，是對方的出現，給了她演出《媽，別鬧了！》的機會，她記得對方當初的信任，讓她勇敢且堅定地踏出了舒適圈，回憶得知對方過世的那段期間，她感性地說道「真的不敢面對，只能當作沒這件事，在內心冷處理」。

▲曾莞婷坦言導演陳慧翎是自己的貴人。（圖／記者林敬旻攝）

正因為《媽，別鬧了！》讓曾莞婷在離開八點檔後，又讓觀眾耳目一新，幾年之後她終於憑藉《影后》迎來出道27年的第一次金鐘獎盛會，她在得知入圍的當天，躲到韓國旅遊，笑說「因為不抱希望，覺得要入圍太難了，沒有期望就沒有失望」。

▲曾莞婷在公布金鐘入圍當天躲到韓國。（圖／曾莞婷工作室提供）

沒想到，曾莞婷因為害怕失望而逃到韓國，竟收到入圍的好消息，透露當下她在餐廳吃飯，不知道哭了多久，同行友人也都很貼心地陪伴在她身邊，直到她冷靜下來，才開始打開海量的恭賀訊息，特別提到製作人丁長鈺，對方因為知道她有多麼努力演出，所以也跟她一樣「哭得特別厲害」。

▲曾莞婷憑藉《影后》入圍金鐘獎。（圖／Netflix提供）

只是這個入圍一直到2025年才迎來，曾莞婷最大的遺憾就是不能跟已逝的陳慧翎導演分享這個喜訊，在訪問當下她對著鏡頭說道「是妳先看到我的」，彷彿對著在天上看著她的貴人喊話，講完這一句她也忍不住落淚，激動到掩面哭泣，整個眼眶都紅了。

▲曾莞婷談到導演陳慧翎（右）忍不住淚崩。（圖／草舍文化提供）

談到陳慧翎導演，曾莞婷彷彿打開了淚腺一樣，被問到「入圍是不是會很想傳簡訊給慧翎導演，可是她再也收不到了」，她哭著點了點頭，並說道「所以我入圍當下哭很慘，也不斷在心裡跟她說話」，平常親切又溫暖的女神難得展現了脆弱的一面。

▲曾莞婷談到導演陳慧翎忍不住淚崩。（圖／曾莞婷工作室提供）

熬過轉型陣痛期與演完《影后》的低潮期，曾莞婷重新找回演戲的熱情與初心，她過去投資保養、服飾副業，全都在去年的低潮期時整理掉，目前決定把所有的心力都投入在最愛的演戲上，直言「雖然一定會遺憾，但我不做後悔的事情」。

▲曾莞婷收掉副業，未來要專心做演員。（圖／曾莞婷工作室提供）