三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

記者田暐瑋／綜合報導

江祖平近日揭露遭前男友、三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵，引發社會譁然。事件曝光後，不少網友質疑為何三立其他演員一片靜悄悄，無人公開聲援，但江祖平6日替同事們緩頰，呼籲外界不要為難他們。

▲江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans' World）

江祖平今（6）日於社群平台發文，繼續聲討龔益霆，但對於至今幾乎沒有三立演員出面力挺，引發外界輿論，她也出面緩頰，表示私下有收到來自同事們的關心，呼籲外界不要為難他們，「同事們需要工作，我希望大家不要覺得只有我在孤軍奮戰。」相信法律會協助她取回被刪除的相關證據，並對龔家父子提出嚴厲譴責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江祖平替三立同事緩頰。（圖／翻攝自Threads／江祖平）

江祖平的揭露不僅引發廣泛討論，接連已有多位自稱是受害者的網友向她求助，她表示龔益霆不僅涉嫌性侵，還涉及偷拍、家暴等惡劣行為，龔益霆試圖將事件轉化為情感糾紛，聲稱兩人交往期間江祖平情緒失控。而《戲說台灣》中的熟面孔男星簡家瑋也在社交平台力挺，稱：「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員，沒有之一。」此外，金曲獎得主壞特也公開聲援，痛批社會對受害者的偏見，認為應該檢視的是加害者的行為。

針對事件引發的輿論壓力，三立日前發表聲明，表示已設立性平申訴窗口，並主動聯繫江祖平，江祖平證實與三立公關組有過短暫通話，但強調目前案件已進入司法程序，不便多談，對於龔家父子的言行，她將堅持追究到底，還自己一個公道。

▲簡家瑋力挺江祖平。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans' World）

