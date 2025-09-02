YTR蕾菈宣布離婚！　掰了3年婚：人生目標有不同的追求

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料今（2）日晚間卻突然發文宣布離婚，貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲蕾菈深夜宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈在文中提到：「我們已經做出了一個共同的決定——和平分開，結束婚姻關係。」她在文中強調，這個決定不是衝動，也不是爭吵的結果，而是雙方經過長時間的誠實溝通後，共同做出的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界關心的離婚原因，蕾菈也在文中給出了答案。她表示，兩人之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，純粹是在人生的道路上，走到了分岔口。她坦言，隨著時間，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。

蕾菈也透露，兩人未來的關係將會轉變，即使與湯宇不再是夫妻，也會是彼此人生的朋友，選擇以另一種形式，延續這份緣分。對於婚姻關係的結束，蕾菈表示感謝，並向外界溫情喊話，要大家不用擔心，「我們都很好，未來的路，還有很多值得期待的風景，這是我們給彼此最成熟的祝福，也是這段關係最溫柔的收尾。」

【蕾菈IG全文】

我們想跟關心我們的朋友們說一聲：

我們已經做出了一個共同的決定——和平分開，結束婚姻關係。

這不是衝動，也不是爭吵的結果，而是經過長時間對彼此、對自己誠實的溝通後，我們一起做出的選擇。

我們之間沒有誰對誰錯，也沒有輸贏，只是走到這裡，彼此在價值觀、生活節奏、人生目標上，都有了不同的理解與追求。

愛的形式有很多種，這次，我們選擇用尊重與體諒，轉身成為彼此人生的朋友與孩子共同的父母。

我們的孩子目前有保母協助照顧，未來也會由我們一起分擔教養責任，無論平日或假日，都會用我們最完整的愛陪伴他成長。

我們相信，孩子在愛中長大，比「家庭形式」更重要的是「情感連結」與「安全感」，這一點，我們會繼續攜手守護。

謝謝這段關係曾經給我們的成長與回憶。

也謝謝所有在我們身邊陪伴的人。

請大家不用擔心，我們都很好，未來的路，還有很多值得期待的風景。

這是我們給彼此最成熟的祝福，也是這段關係最溫柔的收尾。