范姜彥豐屢傳婚變粿粿！MV導演1句話疑說溜嘴　曝好友「心情低落」

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年，是粉絲眼中的模範夫妻，然而近日兩人因社群上零互動，爆出婚變傳聞，雙方至今都未出面發聲。職籃啦啦隊出身的俐蓁（Lizhen）近期推出全新單曲〈遇見愛〉，在MV中與男主角范姜彥豐互動親密，事後發文卻沒拿捏用詞，引起網友反彈，對此MV導演斯辰出面解釋，但在聲明中，提到好友范姜彥豐心情不佳，疑似證實了和粿粿的婚姻危機，再度掀起外界討論。

▲俐蓁、范姜彥豐拍MV引發爭議 。（圖／XG娛樂提供、翻攝自俐蓁IG）



范姜彥豐在MV中親密和俐蓁互動，還把對方擁入到自己懷中，事後引起外界討論。對此，MV導演斯辰出面解釋當時情況，並感謝大家配合，23小時不眠不休才能完成此次作品，其中更感謝好友范姜范姜彥豐力挺，「感受到你近期心情可能比較複雜，甚至是低落，但...收到我的邀請時，還是一口答應力挺我的第一個MV作品。」雖然這篇貼文目前已刪掉，但仍被網友截圖討論。

▲粿粿、范姜彥豐傳婚變，雙方始終未發聲。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

回顧整起爭議，俐蓁在MV中與男主角范姜彥豐互動親密，但她在MV曝光後發文，看見男主角在留言區中表示「好玩啦」時，她則回「謝謝我的一日男友」。此外，同為啦啦隊的夏芝也在底下留言「抱久一點」，俐蓁則回「我也想，但人家不要啊」，並喊話「現實也想那麼甜」，甚至還在范姜彥豐貼文底下留白色愛心，舉動引起爭議，認為現在范姜彥豐和粿粿傳出婚變，這樣回覆太不妥當。

對此，俐蓁經紀公司發聲，「謝謝大家關注俐蓁的作品，很遺憾在網路上有些不理性的聲音，謝謝導演斯辰讓男女主角有足夠的揮灑空間，XG娛樂同樣請大家不要套入個人情感觀看，將劇情和現實搞混了，還請大家理性觀看。」俐蓁也出面道歉歉，針對自己的發言向大眾道歉，「在宣傳回覆留言使用不恰當的稱呼，是我未考慮周全，也沒意識到自己的用詞造成大家觀感不佳，非常抱歉。」並表示不想引起誤會，未來會記取教訓，謹言慎行。



