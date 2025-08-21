《馴鹿大冒險》超萌旅鼠成新寵！　芬蘭、丹麥雙導聯手撈4億

記者蕭采薇／綜合報導

由芬蘭動畫名導（Jørgen Lerdam）聯手打造的最新動畫《馴鹿大冒險：超越北極光》（Niko - Beyond The Northern Lights）片中小馴鹿挑戰成規，學會善用天賦，走出屬於自己的道路。藉小馴鹿的成長與夢想，帶出一個關於成長、友誼、團隊合作並挑戰傳統的故事。

▲《馴鹿大冒險：超越北極光》快遞聖誕禮物馴鹿升格為主角。（圖／海鵬提供）

日前在台灣邀請育幼院師生及闔家觀眾欣賞造勢，小朋友們看到馴鹿家族拉著神奇雪橇、劃過天際送聖誕禮物時，「哇！」、「嘩！」驚呼連連，大感奇幻又刺激，堪稱炎炎夏日最清涼有勁的歡樂體驗。



這部歐陸票房飆破4億台幣的《馴鹿大冒險：超越北極光》，是「馴鹿三部曲」系列的最終章，卻是系列中第一部在台上映的動畫。劇情敘述：小馴鹿尼可一心實現夢想，加入了聖誕雪橇隊。此時冒出了一位競爭者史黛拉，來爭奪最後的快遞名額。

▲《馴鹿大冒險：超越北極光》的「旅鼠家族」萌翻，躍為小朋友們的最愛。（圖／海鵬提供）

史黛拉還偷走了雪橇，讓今年聖誕節無法送出禮物，陷入了消失的危機。有趣的是，除翱翔天際、使命必達的主角「尼可」「史黛拉」深受觀眾喜愛之外，片中團結力量大的「旅鼠家族」：經常迷路的「拉拉」、膽子最大的「拉皮」和愛哭愛跟路的「雷歐」等旅鼠們簡直萌翻現場，一躍成為小朋友們的最愛。

《馴鹿大冒險：超越北極光》由「芬蘭動畫名導」卡里尤索南、「丹麥動畫舵手」約根列爾登聯手打造。前者是芬蘭最成功的動畫導演，不僅是「芬蘭奧斯卡」尤西獎的常勝軍，更曾榮獲坎城影展短片單元評審團大獎。

▲芬蘭導演卡里尤索南（左）及丹麥動畫舵手約根列爾登（右）聯手執導《馴鹿大冒險》撈4億票房。（圖／海鵬提供）

後者則為丹麥最成功的票房動畫導演之一，也是丹麥動畫王國「A.Film」的創始人，曾榮獲備受尊崇的「安徒生獎」，引領丹麥動畫的時代風潮。兩位名導在北歐動畫界各領風騷，首度合作《馴鹿大冒險》，不僅榮獲「芬蘭奧斯卡」年度最佳影片及最佳特效雙料大獎提名，票房更威猛翻倍，以4億台幣成績超越了前兩集的票房總和。《馴鹿大冒險：超越北極光》將以中、英文版，8月22日起同步全台戲院上映。

▲《馴鹿大冒險：超越北極光》馴鹿們「升格」為主角，帶出關於成長、友誼、團隊合作的故事。（圖／海鵬提供）