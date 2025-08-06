許光漢退伍韓籍粉絲「跨海探夫」　激動落淚：開心！幸福！

▲韓籍粉絲跨海迎接許光漢，準備了手寫小卡片。（圖／記者高堂堯攝)

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

「亞洲男神」許光漢今（6日）退伍！一早已經有10多名「許太太」們，在現場等老公現身。韓籍粉絲許太崔近日剛好來台旅遊，就幸運碰上許光漢退伍日，她在許光漢後援會認識另名沈姓女粉絲，兩人結為好友，沈女今天也特地排休，陪許太崔跨海尋夫，許太崔見到許光漢現身，忍不住激動落淚，直喊「開心！幸福！」

「國民老公」許光漢去年8月入伍當兵，展開為期一年的替代役生活，在南投中興新村服役，確定於8月6日正式退伍，今一早就有許多粉絲到場接風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢今退伍，頭戴鴨舌帽現身。（圖／記者高堂堯攝，下同）

韓國籍粉絲許太崔小姐今天特地從台北下來，11點就等在門口，她受訪表示，最喜歡許光漢的眼睛，他眼睛很迷人，並用中文說「好美」。另外，由於許光漢的粉絲都自稱「漢寶」，許太崔小姐也精心準備可愛的漢堡手寫卡片，就是想第一時間交給他。

稍早許太崔看到許光漢走出來，激動到喜極而泣，表示「支持光漢！繼續加油！」，一年不見許光漢，現在能看到本人，她覺得「開心！幸福！」，最後露出滿足又燦爛的笑容。

▲許光漢在南投「內政部役政司」退役現身。（圖／記者高堂堯攝）