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勇兔親拍綁架戲「關進後車廂」王瞳救援沒動靜　她嚇傻恐慌發作！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入白熱化，隨著反派大魔王陳曉剛（王燦 飾）的陰謀逐漸浮出水面，無辜的佩茹（林筳諭飾）竟成為被綁架的犧牲品。這場牽動所有角色的生死危機，不僅讓觀眾看得心驚膽戰，也讓飾演演員們在拍攝時吃足了苦頭。

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

在劇中，佩茹被綁架並塞進狹小的車廂，這場戲讓林筳諭（勇兔）至今仍心有餘悸。她表示，拍攝地點在地下室，悶熱的空氣加上狹窄的空間，讓她得先克服生理上的不適。

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▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

最驚險的一幕，莫過於車廂蓋上後，原本要營救她的王瞳遲遲沒有動靜，讓她當下一度恐慌發作，直呼「當時我真的很緊張，心想，是不是要把我關在裡面？」幸好當時只是因為有車經過，沒辦法繼續拍，王瞳聽到她的聲音後立刻打開車廂門，才化解她的害怕。

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

這段經歷讓林筳諭深刻體會到，儘管佩茹是一個勇敢、大膽的角色，但在面對綁架時，仍然會感到害怕。她也藉此機會呼籲觀眾「不管遇到什麼事情，先冷靜處理問題，解決完之後，再來排解悲傷與難過，我們一起共勉之。」

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

飾演大反派曉剛的王燦，這次的演技更是備受好評，將角色的自負、沉穩與冷血詮釋得淋漓盡致，坦言為了揣摩這個角色，下了不少功夫，表示「我會多看一些社會新聞、八卦雜誌和刑事案件，去了解當事人和罪犯的心理狀態，挖掘一些人性的黑暗面。」

▲林筳諭為《好運來》拍綁架戲，在車廂恐慌發作。（圖／民視提供）

▲王燦在《好運來》是最大反派。（圖／民視提供）

王燦透露，每天讀劇本時，他都會強迫自己以曉剛的身份角度去思考，並在錄影前不斷催眠自己「內心要高高在上、要自私、要沉穩。」他也認為長期飾演反派角色，讓他更深信「人性本善」，同時也警惕觀眾要遠離毒品與詐騙。

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勇兔好運來王瞳

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