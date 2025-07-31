邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星邵雨薇平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，向來以中長髮造型亮相的她，今（31）日深夜曬出一系列自拍照，分享新造型，宣布自己把留了近三年的長髮給剪掉。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲邵雨薇剪短髮。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

透過邵雨薇分享的自拍照可見到，她將原本超過肩膀的中長髮，一刀剪成既有個性又有層次感的「公主切極短髮」，髮長剛好介於下巴及肩膀之間，完美地修飾了臉型。她除了躺在枕頭上，對著鏡頭俏皮眨眼之外，同時也拿起手機對著鏡子自拍，並隨意用手撥弄頭髮，展現慵懶又隨性的氣質。

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▲邵雨薇分享短髮自拍照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇在文中感性告別留了多年的長髮，「命中注定，被剪去了三年的時間，長髮byebye」，同時也不忘以幽默的口吻分享剪了短髮後的感受，「今天起，少吹頭髮40分鐘。」貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，不少人也紛紛留言稱讚她的新髮型，「水」、「一樣美」、「超好看，還是美」、「哇！短髮也好看」，掀起不小的討論。

▲邵雨薇透露3年沒剪短髮。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

