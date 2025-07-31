ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

曹政奭當二寶爸！
臥室風水！6個擺床眉角
向佐表妹遭傳「已婚包養男星」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 芽芽 沈玉琳 家寧 湯姆克魯斯 真木陽子 劉雨柔 Andy

唐玲震驚沈玉琳突進加護病房　「燈光下藏著不能說的累」嘆演藝圈辛酸

記者蔡宜芳／綜合報導

主持人沈玉琳29日住進三總加護病房，病因目前尚未公開，不過狀況已經穩定。而先前飽受癌症折磨的女星唐玲，31日也發文分享自己聽聞沈玉琳住院後的心情，感嘆說：「那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐。」

▲▼唐玲震驚沈玉琳突進加護病房：燈光下藏著不能說的累。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh、沈玉琳的御琳軍）

▲唐玲對於沈玉琳住院的消息感到震驚。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh、沈玉琳的御琳軍）

唐玲表示，當她聽聞沈玉琳住院的消息，感到十分震驚，「像看見熟悉的晴朗天空，忽然被沉重烏雲覆蓋。」她透露，自己剛出道時，沈玉琳身為節目製作人，總是在攝影機後掌握節奏、穩定控場，是節目的靈魂人物，「後來他走上台前，成了萬眾矚目焦點，機智如風、幽默如潮，他的轉變，我默默在心底讚嘆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼唐玲震驚沈玉琳突進加護病房：燈光下藏著不能說的累。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

▲唐玲分享與沈玉琳的合照。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh、沈玉琳的御琳軍）

唐玲也不諱言，演藝圈看似光鮮亮麗，實則充滿辛苦與壓力，「那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐。」她表示，自己世代的圈內人從幕後到幕前，每位藝人與製作人都在不斷摸索中找尋方向，並秉持敬業精神，努力用自己的光照亮這個世界。

對於沈玉琳此刻因病住院，唐玲送上祝福說：「願玉琳哥平安渡過這回身體的低潮，回到工作崗位上繼續帶給大家歡樂。」同時也藉此提醒演藝圈中的同行：「再忙、再拚，也別忘了好好活著，第一重要照顧身體的健康。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

沈玉琳唐玲

推薦閱讀

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

11小時前

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

3小時前

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

7小時前

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

7/30 18:52

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！　沈玉琳最新病況曝光…助理全說了

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！　沈玉琳最新病況曝光…助理全說了

7/30 20:31

潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

4小時前

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

3小時前

女公關遭割喉慘死「孫生認出她」！　黑白文37字哀悼：人超好

女公關遭割喉慘死「孫生認出她」！　黑白文37字哀悼：人超好

8小時前

沈玉琳傳「1指數」飆高！暴瘦皮膚發黃抓病灶…三總團隊跨科搶救

沈玉琳傳「1指數」飆高！暴瘦皮膚發黃抓病灶…三總團隊跨科搶救

13小時前

Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」！他當場給難看：我很難做生意

Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」！他當場給難看：我很難做生意

6小時前

猛爆性肝炎只是併發症！沈玉琳腹積水插引流管　醫院急排查病因

猛爆性肝炎只是併發症！沈玉琳腹積水插引流管　醫院急排查病因

6小時前

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

7/29 11:20

熱門影音

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

看更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

舒子晨自爆曾當小三！　「約正宮對質前任」兩人竟變朋友

25分鐘前0

《花千骨》女星開改裝越野車「違規遮車牌」！　被抓包火速發文道歉

44分鐘前21

安芝儇爆遭偷拍裙底！　揭韓國啦啦隊心酸內幕「觀眾當面丟酒瓶」

58分鐘前0

張文綺曝單身5年心境！　遭家人反對進演藝圈：叫我回家

1小時前0

太驚喜！　張信哲主動「邀理想混蛋雞丁幫寫歌」：勇敢活出真實

1小時前10

歐陽娣娣21歲「陳妍希貼臉慶生」　私下真實互動全被拍

1小時前11

動畫界最強CP回來了！《動物方城市2》茱蒂、尼克再合體　重出江湖破神祕大案

1小時前0

「最性感音樂家」大衛蓋瑞征服7萬球迷！　世界最快小提琴手12月來台

1小時前21

唐玲震驚沈玉琳突進加護病房　「燈光下藏著不能說的累」嘆演藝圈辛酸

1小時前15

女星搭公車氣炸！　批乘客霸佔外側座「什麼落後社會」掀兩派論戰

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適
    11小時前4016
  2. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    3小時前64101
  3. 鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲
    7小時前163
  4. 吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方
    7/30 18:522028
  5. 快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光
    7/30 20:312031
  6. 潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通
    4小時前1818
  7. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    3小時前1622
  8. 夜店女公關遭割喉慘死！孫生震驚認出「她人超好」
    8小時前4234
  9. 沈玉琳傳「1指數」飆高！　三總跨科搶救
    13小時前1411
  10. Sandy去夜市買香腸加辣「老闆拒賣」
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合