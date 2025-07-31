唐玲震驚沈玉琳突進加護病房　「燈光下藏著不能說的累」嘆演藝圈辛酸

記者蔡宜芳／綜合報導

主持人沈玉琳29日住進三總加護病房，病因目前尚未公開，不過狀況已經穩定。而先前飽受癌症折磨的女星唐玲，31日也發文分享自己聽聞沈玉琳住院後的心情，感嘆說：「那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐。」

▲唐玲對於沈玉琳住院的消息感到震驚。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh、沈玉琳的御琳軍）

唐玲表示，當她聽聞沈玉琳住院的消息，感到十分震驚，「像看見熟悉的晴朗天空，忽然被沉重烏雲覆蓋。」她透露，自己剛出道時，沈玉琳身為節目製作人，總是在攝影機後掌握節奏、穩定控場，是節目的靈魂人物，「後來他走上台前，成了萬眾矚目焦點，機智如風、幽默如潮，他的轉變，我默默在心底讚嘆。」

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▲唐玲分享與沈玉琳的合照。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh、沈玉琳的御琳軍）

唐玲也不諱言，演藝圈看似光鮮亮麗，實則充滿辛苦與壓力，「那些燈光下的笑容，藏著多少不能說的累與撐。」她表示，自己世代的圈內人從幕後到幕前，每位藝人與製作人都在不斷摸索中找尋方向，並秉持敬業精神，努力用自己的光照亮這個世界。

對於沈玉琳此刻因病住院，唐玲送上祝福說：「願玉琳哥平安渡過這回身體的低潮，回到工作崗位上繼續帶給大家歡樂。」同時也藉此提醒演藝圈中的同行：「再忙、再拚，也別忘了好好活著，第一重要照顧身體的健康。」