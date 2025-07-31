沈玉琳病倒震撼兩岸三地！「第一次為素未謀面的人擔心」陸網為他翻牆

記者陳芊秀／綜合報導

主持人沈玉琳29日傳出住進三總加護病房，妻子芽芽31日透過他的IG公開發文：「目前正配合檢查並進行休養中。目前狀況穩定，請大家不用太過擔心。」而他從幕後製作人轉戰幕前，又經營YT，圈粉各世代觀眾，湧入留言打氣，還出現大陸網友翻牆來留言，有人形容：「第一次這麼為一個素味謀面的人擔心……。」

▲沈玉琳主持風格圈粉無數，身體亮紅燈引發各界憂心。（圖／翻攝自臉書）

沈玉琳的社群網站31日更新動態，妻子兼經紀人芽芽發文向大眾報平安。而他不僅主持《11點熱吵店》登深夜綜藝收視冠軍，經營YouTube頻道「威廉沈歡樂送」超過33萬訂閱。有網友透露，他的YT節目常與啦啦隊女孩合作，「很挺韓籍啦啦隊捧紅了不少人，沈玉琳您千萬不能倒下，祝您早日康復」。還有人PO截圖，提及李珠珢曾轉發限動，正好是沈玉琳被問到抽到李珠珢時的表情，令不少粉絲敲碗女神上沈玉琳的節目。

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網友關注沈玉琳的身體狀況，湧入臉書狂打氣，除了娛樂圈藝人輪番祝福，網友輪番寫下「祝玉琳哥早日康復，平安健康，繼續為大家帶來更多歡笑」、「早日康復 真的超喜歡你」、「早日康復，還想看你繼續搞笑」、「整個演藝圈就你的笑話最好笑…，沒有之一！早日康復」、「早日康復～我還想聽老保母的後續故事」、「玉琳哥加油，我要繼續聽那些荒謬的543」、「期待看到康復的您」、「嗚嗚，希望玉琳哥長命百歲，第一次這麼為一個素未謀面的人擔心」。

▲沈玉琳臉書湧入大批留言打氣。（圖／翻攝自臉書）

沈玉琳因《康熙來了》在大陸也相當受歡迎，身體不適住院的消息成了微博熱搜話題，不少大陸網友特地翻牆來留言關心，「關關難過關關過！！玉琳哥，我們等著你回來主持節目哦」、「生病震撼兩岸三地，霸榜大陸微博熱搜榜，在年輕時代，沈玉琳真的很紅」、「早日康復起來聽你Rap（對嘴），來自大陸老老老老粉絲」。還有人在陸網關注他的病況「玉琳哥早日康復，娛樂之神責任很大」、「玉琳一定要平平安安」！

▲留言串中，也有大陸網友特別留言祝福沈玉琳早日康復。（圖／翻攝自IG）