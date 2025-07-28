記者劉宜庭／綜合報導

網紅棠娜（Donna）擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，昨（27日）分享一段令人哭笑不得的家居趣事，難得在家使用浴缸泡澡，卻沒想到一泡完，竟害樓下天花板竟漏水，樓下屋主更因此動怒：「我真的大抱歉⋯⋯⋯。」

▲棠娜釋出一系列火辣泡澡福利照。（圖／翻攝自棠娜IG）



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之前有網友留言「發現妳都是夜晚送福利」，棠娜昨晚更新貼文，「這不就來了嗎。」一口氣上傳多張泡澡辣照，然而，唯美畫面的背後，其實有慘烈狀況，她表示自己難得在家使用該浴缸泡澡：「結果泡完樓下屋主生氣投訴說她整個進口天花板在漏水，我真的大抱歉⋯⋯⋯⋯。」

「泡一個浴缸防水壞了……整個浴室要打掉重新裝潢，樓下屋主超氣。」面對有粉絲替她打抱不平「浴缸第一次用就壞了真的是爛廠商偷工減料啊！」棠娜回應：「能理解畢竟這棟17年了。」她也幽默自嘲：「就用這唯一一次就壞了⋯⋯我是什麼無敵破壞王。」

▲棠娜自己整間浴室也得打掉重新裝潢。（圖／翻攝自棠娜IG）

棠娜IG累積超過26萬人關注，有著E級上圍的甜美外型，也常被指「撞臉」好友林襄。她早在就讀台中科技大學期間，便登上JKF雜誌封面，畢業後的她時常分享生活美照，人氣持續攀升，此次真實又逗趣的分享，也讓粉絲感受到她生活中的可愛一面。