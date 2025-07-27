遭點名疑介入網紅感情！　魏如萱緊急發聲回應了

▲金曲歌后魏如萱被揣測介入網紅情侶感情。（圖／資料照，記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

在網路擁有21萬粉絲的網紅若盈，和男友Ian交往多年，也經常大方曬恩愛，擄獲大批粉絲喜愛，不料近來若盈卻突然在threads發文點名金曲歌后魏如萱，寫道：「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」也發文宣告：「分手了，他現在常常出現在某個人的限動。」亦有所指的發文，搭配各種截圖，引來網友揣測疑似魏如萱介入他們感情，且42歲的魏如萱和21歲的男主角ian相差21歲，引爆熱議，對此，魏如萱經紀人也做出回應。

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▲ 若盈和Ian交往多年。（圖／翻攝自IG）



若盈和Ian在網路是一對知名的情侶，擁有大批粉絲追蹤，不料若盈卻無預警在threads發文點名魏如萱疑似介入他倆感情，並曬出大量魏如萱曾在IG發Ian相關的限時動態，引爆網友熱議，但過沒多久後，若盈又刪除貼文，再度掀起討論，對此，魏如萱經紀人回應：「感謝大家關心，關於threads上的傳聞與推測，經了解對方已有澄清，另涉及藝人私領域，我們不多做回應。也希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」

而若盈傍晚也在限時動態發文表示：「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論，謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」稍早也再度發文：「凡事經過溝通，都會好好的。」態度突然大轉彎，令網友霧裡看花。



