汪蘇瀧、張碧晨爭〈年輪〉原唱身分　律師專業分析「她無權力限制」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手汪蘇瀧和張碧晨因誰是《花千骨》插曲〈年輪〉原唱一事，在微博公開撕破臉，前者堅稱是「雙原唱」，然而後者卻表示自己是「唯一原唱」，汪蘇瀧為此以歌曲創作者身分收回演唱授權，掀起熱烈議論。而律師也對此做出分析，認為張碧晨在法律上比較站不住腳。

▲汪蘇瀧和張碧晨對於〈年輪〉原唱身分無法達成共識。（圖／翻攝自微博／汪蘇瀧、張碧晨）

根據陸媒《揚子晚報》報導，律師魏增表示，從《著作權法》角度來看，歌曲的詞曲創作分別獨立構成作品，其著作權歸屬於詞曲作者，而演唱者則享有「表演者權」。「表演者權」的核心在於保護表演過程中形成的藝術形象不受侵害，但並不能限制其他人合法翻唱該音樂作品，因為這一限制權歸屬於詞曲作者。若後續翻唱行為未對原唱的藝術形象構成破壞，通常不會涉及侵權問題。

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▲張碧晨方稱張碧晨是「唯一原唱」。（圖／翻攝自微博）

除著作權法外，魏增律師指出，原唱爭議往往伴隨商業利益的競爭。一般被認定為是某歌曲的原唱歌手，在相關商業市場中通常具有優勢地位，若非原唱卻謊稱原唱，可能構成《反不正當競爭法》中的虛假宣傳；反之，若故意散佈虛假或誤導性訊息以否認他人原唱身份，則可能被認定為商業誹謗或其他不正當競爭行為。因此，原唱身份的認定不僅是事實問題，更涉及法律層面的規範與舉證責任。

▲汪蘇瀧方收回〈年輪〉演唱授權。（圖／翻攝自微博）

律師表示，汪蘇瀧作為〈年輪〉詞曲創作者，享有包括表演權在內的著作權，而張碧晨則擁有其版本的表演者權，但無權阻止他人合法翻唱。若合約中未明確約定「唯一原唱」或「排他性演唱權」，那麼張碧晨的相關主張則缺乏法律依據。