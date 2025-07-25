NewJeans爆「需治療憂鬱症」　酸房時赫嫉妒閔熙珍：他只捧成功BTS

記者吳睿慈／綜合報導

南韓紅到國際的女團NewJeans與公司ADOR爆出合約糾紛，雙方互不相讓，目前靠官司溝通，24日進行庭上第三次辯論，NewJeans自爆壓力大到需要治療憂鬱症的程度，除非讓閔熙珍恢復職位，否則不願回到ADOR，但ADOR反對讓閔熙珍回到公司，若本次再未達成共識，法官將預計在8月14日親自介入調解。

▲NewJeans心理壓力已經大到需要治療憂鬱症，狠酸房時赫嫉妒閔熙珍。（圖／翻攝自NewJeansIG）

據韓媒報導，NewJeans、ADOR目前爭論的核心問題為讓閔熙珍恢復職位，NewJeans痛批房時赫嫉妒閔熙珍成果，「除了防彈少年團以外，HYBE議長房時赫從未打造出成功的女團，他嫉妒閔熙珍的成就，閔熙珍為了保護NewJeans成員，指出ILLIT抄襲疑惑、不當的排擠等行為，卻反被冠上背叛公司，因此遭到卸任。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

NewJeans方面表示成員間已經對ADOR徹底失去信賴，「只要到公司附近就會心臟狂跳，甚至到需要接受憂鬱症治療的程度，你們卻叫我們『再出來跳舞唱唱歌』」，她們以正在經歷家庭暴力舉例現況，「閔熙珍就像帶著我們自學的媽媽，而本來分居且會施暴的爸爸（此處指ADOR）突然冒出來，把媽媽趕走、孩子也跟著離開」。

▲NewJeans要求恢復閔熙珍職位，強調自己的現況就像是「施暴的爸爸把媽媽趕走」。（圖／翻攝自NewJeansIG）



NewJeans表達立場：「ADOR現在把閔熙珍逐出，改由HYBE接手位置，成員曾經信賴的ADOR已經不存在了。」要求讓讓閔熙珍回歸代表職位。然而，ADOR不願退讓，他們認為「只要專屬合約持續有效，NewJeans就能在HYBE與ADOR的支持下進行最好的藝能活動」，並表示正在準備團體發出專輯的回歸計畫。

NewJeans、ADOR雙方各執一詞，若再不達成共識，法官將預計在8月14日親自介入調解，而該調解判決結果預計在10月公布，NewJeans的回歸遙遙無期，結果恐怕得一路等到10月份。