訪問／世界最美Nana殺爆《全知》美出新高度　李敏鎬：美貌天生的

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度鉅獻《全知讀者視角》，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾熱烈期待，隨著上映日期倒數，台灣媒體前進首爾，5位主演李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申誠浩接受抽空訪問，分享拍攝辛苦談，李敏鎬自爆吊了足足2年的鋼絲，幽默自虧：「拍攝到後半段時，已經不覺得吊鋼絲很辛苦，多了份輕鬆自在感。」安孝燮則是很正面，「不可避免的動作戲很多，不知不覺之中就會受傷，但我認為那些傷口讓我更加投入。」

▲李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申誠浩接受台灣媒體採訪。（圖／采昌國際提供）



李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申誠浩接受台灣媒體採訪，5人在電影裡有許多奔跑的場景，須多消化許多體力上的困難，安孝燮分享：「我個人最累的場景是必須抱著吉永跑步，他比我想像中重。」該戲份重拍了許多次，他笑喊「那時有點累」，申誠浩也補槍回答：「我也有抱著吉永小朋友跑的場景，可能是因為他正在長大，每天都覺得更重了一些，每天的感覺都不一樣，對我來說是很好的鍛鍊，跑步的場景比自己在家裡運動，更具有運動效果，所以拍攝的過程讓我變得更健康。」

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▲Nana在片裡美出新高度。（圖／采昌國際提供）



電影故事情節面臨末日，Nana心繫家人安危，「我可能無法為了不認識的人犧牲，可是為了家人，我一定會全心全意守護他們，如果因為我的犧牲，他們能活下來，我認為是理所當然的選擇」，願意為家人付出性命。本就是全球最美的她，被稱讚「在片中美出新高度」，大方回應：「首先，謝謝妳認為我在電影中很美，只是我在演戲時，基本上不會去想自己是不是很美、很帥。」兩位男演員李敏鎬、申誠浩則給予認證「美貌是天生的」。

▲安孝燮首次嘗試CG拍攝。（圖／采昌國際提供）



《全知讀者視角》砸資打造大場面，其中包含不少CG效果，被問及是否會拍一半有被「現實打擊」的心情？李敏鎬笑認：「幾乎每一刻都被現實打擊！」安孝燮則是很正面：「這一次我學習到關於CG合成，不能只有演員演得好、也不能CG效果很厲害，必須透過很多溝通，討論呈現的細節，雙方怎麼配合非常重要，所以拍攝每一個場景花了很多時間，也多虧這樣耗費的時間和心血會反應在電影上。」

▲李敏鎬稱讚Nana美貌天生的。（圖／采昌國際提供）



李敏鎬所飾演的「劉眾赫」氣場強大，對於被稱讚很帥的正面評論，他也謙虛表示「沒有為了看起來很帥刻意做什麼，想要順其自然地展現原有的我」，他會思考角色的感情和生活背景，所以在走路姿勢或說話速度等，會演繹出屬於角色的特性。《全知讀者視角》7月23日晚場在台上映。