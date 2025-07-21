JYP發聲道歉了！DAY6演唱會「驗證過度嚴苛」惹怨宣布：開放退票

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣樂團DAY6近日舉行粉絲見面會，卻因入場時進行過度嚴苛的身分驗證流程，引發粉絲不滿，並掀起網路爭議。對此，經濟公司JYP娛樂於7月21日透過官方社群發表聲明，向受到不便與損害的觀眾誠摯致歉。

▲DAY6出道10年，深受大批死忠粉絲以及大眾的喜愛。（圖／翻攝自DAY6官方IG）

JYP在聲明中坦言，經確認後發現確實於粉絲見面會入場管理過程中，發生了委託的外包營運單位要求觀眾提供過多不必要個資、重複檢查證件等狀況，導致現場觀眾產生混亂與不適感。對於設立「本人認證制度」的初衷，JYP說明是為了防堵黃牛票、保護真正想參加演出的粉絲權益，卻也坦承這次未能靈活應對、妥善管理，導致不必要的爭議與失誤。他們強調：「我們深刻感受到責任，未來將嚴格管理相關流程，確保個人隱私不再被不當要求。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公司針對此次DAY6見面會爭議致歉。（圖／翻攝自DAY6官方IG）

JYP承諾，對於因過度身分驗證而無法入場的觀眾，將提供票券全額退費，並將於近期公布更詳細的補償與退款程序。同時也再次致歉：「對於讓大家在粉絲見面會這樣的重要活動中受傷害，我們深感抱歉。剩餘場次我們會全力確保觀眾能開心參與。」

此前，DAY6於7月18日至20日舉辦為期三天的粉絲見面會，活動期間多名粉絲在網路上指出，入場時被要求出示多種證明文件與個資驗證，甚至導致部分人無法順利進場，事件迅速在社群上引發關注與批評聲浪。