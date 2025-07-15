古力娜扎高中遭學姐霸凌「一路過就狠瞪」　認有陰影：好友只有3個

記者黃庠棻／台北報導

在陸劇《風起西州》中，古力娜扎與許魏洲飾演一對新婚夫妻，但因為家產龐大，被長公主覬覦，對他們不安好心眼，表面上像是幫她卻處處設陷阱，還好娜扎運用智慧一一擊破防線。

▲《風起西州》由古力娜扎與許魏洲主演。（圖／緯來戲劇台提供）

古力娜扎分享，拍《風起西州》歷時三個月，從一開始很熱，到後來都還得穿羽絨衣保暖。《風起西州》週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

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▲《風起西州》由古力娜扎與許魏洲主演。（圖／緯來戲劇台提供）



戲裡有一段被討厭的戲碼，讓古力娜扎記憶猶新，她早期訪問曾說，自己高中念書時招忌，每次學姐看她時總用瞪的，讓她心生畏懼，想說大學時換個環境發展，以後不會見面也就罷了。

▲《風起西州》由古力娜扎與許魏洲主演。（圖／緯來戲劇台提供）

回想起這段往事，古力娜扎表示自己的好朋友不多，大概只有三個，這期間很多人想跟她做朋友，但都覺得她有距離感；其實過往的經驗也讓她害怕，所以她閒暇時其實都是宅在家裡不想出門，能在家追劇就感覺很幸福。

▲《風起西州》由古力娜扎與許魏洲主演。（圖／緯來戲劇台提供）



而古力娜扎的高顏值也讓父母對她有所期望，以前爸媽希望她能有個好工作，壓根沒想到她會當演員；娜扎說小時候自己是爺爺、奶奶帶大的，家裡講維吾爾語，她一句漢語都不會說，媽媽就幫她轉去私立貴族住宿學校，付了超昂貴學費，就是希望她能把漢語學好。

▲《風起西州》由古力娜扎與許魏洲主演。（圖／緯來戲劇台提供）

但進學校後，古力娜扎在漢語的學習上卻屢屢挫敗，原本她母親想放棄，還好學校說兩個月就能看見成果，果真她兩個月後漢語明顯提升，當時欺負她的人，都只能對她另眼相看了。