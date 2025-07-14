粉絲「鏡頭忘了轉正」！GD走近一看笑瘋　還叫攝影師快拍：怎麼辦

記者劉宜庭／綜合報導

G-DRAGON（GD，本名：權志龍）11日至13日在台北小巨蛋連開三場演唱會，親民的他多次走下舞台，親自與粉絲互動，期間發生逗趣小插曲，那就是他意外發現一名女粉絲鏡頭沒轉正、只拍到自己，讓他當場嘴角失守，不僅讓花絮攝影師拍下這一幕，事後更上傳模仿片段，再度笑翻眾人。

▲GD模仿粉絲激動模樣。（圖／翻攝自YouTube／GD）

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GD今（14日）在個人YouTube分享演出結束後，與團隊聚會聊天的畫面，回顧當天讓他印象最深刻的亮點，「今天你也有看到吧？唱〈IBELONGIIU〉的時候，我就叫哥（攝影師）來看，來拍一下這個，（結果粉絲就）…」隨後，他模仿該名粉絲開心舉著手機的模樣。

原來，該名粉絲原本應是要開自拍模式、讓GD自拍，才會將手機螢幕對著GD，沒想到疑似忘了切換鏡頭，變成粉絲自己拍自己，讓路過的GD一眼就注意到。

▲發現粉絲鏡頭忘了轉正，GD立刻叫攝影師快過去拍。（圖／翻攝自YouTube／GD）

GD分析：「要這樣拍的話，一定要確認有沒有拍好。」不過讓他哭笑不得的是，「我經過的時候就指她，她反而更開心了！該怎麼辦啊！」同時還模仿粉絲激動的樣子，逗趣模樣被網友調侃根本是「權三歲」。

GD說：「但她這樣子拍，我就也想被她拍到。」最後，影片還原事發當下模樣，發現粉絲鏡頭根本沒拍到偶像，立刻激動CUE攝影師過來捕捉逗趣畫面。

▲粉絲鏡頭忘了轉正，沒拍到GD、只拍到自己。（圖／翻攝自YouTube／GD）

▲GD嘴角失守。（圖／翻攝自YouTube／GD）