賈靜雯朝聖GD被罵翻　衛斯理心疼護姊：票是自己買的

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）昨（11）日起在台北小巨蛋連唱三天，不僅門票一票難求，全台更掀起一陣GD旋風，許多藝人也都到場朝聖，其中，女星賈靜雯事後在社群發文分享心得，不過卻因「瞬間圈粉」4字被部分網友質疑拿公關票。為此，她已透過社群發文澄清票是自己買的，而弟弟賈斯理也在IG限動發文替姊姊緩頰。

▲賈靜雯（圖左）、衛斯理。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia、wes69chia）

針對姊姊賈靜雯被質疑拿GD演唱會的公關票，弟弟衛斯理稍早透過IG限動發聲，坦言自己也非常想看這場演唱會，但因為姊姊沒幫他買票而無緣親臨現場。不過他也強調，賈靜雯的票是自己買的，因此希望外界不要遷怒於她，「所以你們不要罵她了，我來罵就好！」

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▲衛斯理希望大家別罵姊姊賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／wes69chia）

事實上，賈靜雯昨（11）日晚上到小巨蛋朝聖GD的首場演出，並於事後透過社群發文曬出自拍照，興奮直呼自己被對方現場的舞台魅力給深深打動，甚至以「瞬間圈粉」來形容看完演唱會的心得。她也特別感謝演員張心妍，讓她有機會能參與這場演唱會。貼文曝光後，湧入正反兩派留言，為此，賈靜雯今（12）日透過IG限動回應謾罵留言，澄清是自己花錢買票進場，同時也希望粉絲息怒，「我是抱著朝聖的心，為舞台上綻放光彩的藝人而去。」