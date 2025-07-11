「水行俠」 傑森摩莫亞騎鯊魚出征！　新作夏威夷血戰是歷史改編

記者黃庠棻／台北報導

Apple TV+今（11）日正式釋出全新史詩歷史影集《戰酋》（Chief of War）全新預告。改編自真實歷史事件，由「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）領銜主演、身兼監製並參與編劇與執導，是他籌備多年集大成之作。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》由傑森摩莫亞主演。（圖／Apple TV+提供）

預告片中，緊湊猛烈的動作場面接連登場，其中驚見傑森摩莫亞「騎鯊魚」出征的震撼畫面，展現他具代表性的野性美學與史詩級氣勢，令人熱血沸騰，成為今年最受期待、最具話題性的歷史劇之一。《戰酋》（Chief of War）將於 Apple TV+ 8月1日全球首播前兩集，每週五更新一集。

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▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）

《戰酋》以夏威夷原住民視角出發，將透過九集精彩篇章，講述由傑森摩莫亞飾演的勇士卡亞納，如何在西方殖民殖民勢力來臨前，試圖統一群島、拯救家園免於殖民的故事。他投身一場血腥征戰，只為守護自己的土地與人民，帶領觀眾重返18世紀夏威夷群島的血腥征戰時代，見證崛起的夏威夷王國。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）

出生於檀香山、父親擁有夏威夷原住民血統的傑森摩莫亞，與同樣有夏威夷原住民背景的《極限救援》、《水行俠 失落王國》編劇湯瑪斯帕阿西貝特（Thomas Pa‘a Sibbett）攜手打造這部深具歷史文化意涵的史詩鉅作，深刻呈現夏威夷面對殖民壓力下的堅韌意志，意義非凡。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）

《戰酋》集結多位玻里尼西亞裔演員，包含《暗夜情報員》盧西亞娜布坎南（Luciane Buchanan）、《水行俠》泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）、紐西蘭影集《肖特蘭街》泰奧歐希奈佩辛加（Te Ao o Hinepehinga）、《阿凡達：水之道》克里夫柯提斯（Cliff Curtis）等人參與演出。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）

強大幕後製作團隊包括《星際爭霸戰：浩瀚無垠》道格瓊（Doug Jung）擔任節目統籌與監製、賈斯汀鍾（Justin Chon）擔任首兩集導演並參與監製。由曾參與《末日光明》、《哥吉拉》、《私刑教育2》、《飢餓遊戲系列》、《太平洋戰爭》等作品的製作團隊共同打造。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）

音樂方面則邀來奧斯卡與葛萊美獎得主漢斯季默（Hans Zimmer）擔綱主題音樂創作，並與英國電影配樂作曲家詹姆斯艾佛林漢（James Everingham）共同打造原創配樂，兩人此次合作為漢斯季默旗下曾獲多座艾美獎提名的 The Bleeding Fingers 工作室完成製作，為這部史詩影集注入磅礡氣勢與情感深度。

▲全新史詩歷史影集《戰酋》即將在8月播出。（圖／Apple TV+提供）