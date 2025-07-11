台200萬網紅「蓋四層樓的廟」！新佛舍內部畫面曝 樂天女孩也來了

記者潘慧中／綜合報導

小A辣在臉書擁有超過200萬粉絲，2020年進行性別重置手術成為女人，不時會分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她直接蓋了一間四層樓的廟，讓周遭朋友都相當佩服。

▲小A辣蓋了一間四層樓的廟，內部畫面曝光。（圖／翻攝自Instagram／ linda831212 ）



關於新佛舍落成，小A辣的朋友包括林進、陳沂、琳妲在內都陸續前往祈求，友人都十分敬佩她做事的執行力，「想學佛就修行靜心，甚至直接蓋了一間四層樓的廟！」

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▲不少朋友到場支持小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ linda831212 ）



事實上，小A辣從台中到台北打拼已經超過10年，直到2023年才在台北大安區以近3千萬元買下華廈置產。屋內最特別的莫過於打造了一座佛堂，而神明都是她親自從泰國皇家大佛寺迎請回來的。

▲小A辣2023年剛置產。（圖／翻攝自Instagram／ linda831212 ）



之所以接觸到宗教信仰，小A辣曾向週刊坦言是和上一段讓她很受傷的戀情有關。無助時尋求信仰幫助，因獲得改變的力量，才決定打造佛堂表達奉獻的心。