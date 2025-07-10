邊荷律帶媽媽掃光台灣水果店！　狂嗑芒果荔枝大讚：真夢幻

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員邊荷律來台一年多，憑藉甜美外貌與活潑個性累積大批粉絲，平時會透過社群記錄應援日常的她，今（10）日在Threads發文大讚臺灣水果的美味，甚至自嘲和媽媽一起洗劫水果店。貼文一出，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲邊荷律。（圖／翻攝自Instagram／yuling34）

邊荷律分享自己平時在便利商店習慣買杯裝水果，但當媽媽同行時，行程瞬間升級成「水果掃貨之旅」，母女倆直接到水果店大肆採買，還特地跑去超市買水果刀，展現對台灣水果的熱愛，「我總是吃便利店賣的杯子裏的水果。媽媽來了，去水果店洗劫了水果店。在超市買了水果刀，吃完了。」

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▲邊荷律稱讚台灣的水果。（圖／翻攝自Threads／yuling34）



邊荷律在文中興奮地表示：「水果店的水果真的很好吃。芒果和荔枝真是夢幻」，語氣中難掩對台灣水果的喜愛。她以誇張語氣形容這幾天的食量，笑說：「好像吃了5000公斤左右的水果。臺灣的水果真是太棒了。」貼文曝光後，湧入大批網友打趣留言「要變成水果女王了」、「吃水果健康，多吃多健康」、「荷律的形容詞越來越多了。」