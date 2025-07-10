金馬影后離婚6年突被疑生二胎！　李小璐「親口否認也難平息」

記者劉宛欣／綜合報導

金馬影后李小璐與男星賈乃亮育有一女甜馨，不料在2017年被爆出軌饒舌歌手PG ONE，2019年和丈夫離婚，近年鮮少出現於螢光幕前。前陣子現年已經13歲的甜馨，在社群上分享了一張與父母的舊合照，畫面中一家三口其樂融融，意外引發熱議，被猜測「在暗示希望爸媽復合？」近日則有最新消息指出，她疑似在去年生下二胎，本人雖出面解釋，但仍未能平息聲浪。

▲李小璐被懷疑生下二胎。（圖／翻攝自微博）

除了一家三口的照片以外，李小璐與甜馨在家共舞的影片也掀起一波猜測。影片中除母女互動溫馨外，網友敏銳發現背景竟出現嬰兒餐椅，甚至還捕捉到一名小男孩的身影，留言區瞬間熱烈討論起來，有人推測李小璐悄悄誕下二胎，加上過往李小璐的穿著打扮一向前衛，但從2023年10月起明顯變得寬鬆低調。

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▲李小璐否認生二胎的傳聞，指出影片中的小孩是朋友的。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，李小璐隨後出面回應，強調影片中的小孩是朋友的孩子，嬰兒椅也是對方家中的物品。但解釋似乎未能平息網友質疑，甚至在她刪除該留言後，讓「真的生了二胎」的傳言更加甚囂塵上，許多人直言，若無此事沒必要急著刪文。