胡瓜帶兒女試營運開跑！　梁赫群、張秀卿為找錢登山超冒險

記者葉文正／台北報導



由胡瓜、胡小禎、胡釋安三人主持的客家電視實境節目《胡來旅行社》，第一組試營運來賓—梁赫群及張秀卿。負責規劃行程的小禎特別為兩位旅客安排前往秘境—龍王峽谷「找錢幣」，一聽到可以找「錢」的兩人眼睛都亮了，原本暈車的張秀卿精神也都振奮起來。

▲梁赫群(左起)、胡瓜、張秀卿與小禎去爬山。（圖／客家電視台）

但兩人以為只是輕鬆爬山，沒想到一路上要拉繩子不停爬上爬下，小禎笑說∶「我覺得胡來旅行社就是，你敢來報名的話，就是非常勇敢！」

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▲梁赫群(右起)、張秀卿與胡瓜小試身手。（圖／客家電視台）



為了前往秘境找錢幣，梁赫群及張秀卿走上了不歸路，兩人開始在山林間爬上爬下，有些斜坡陡到甚至要拉繩子輔助，擔任社長的胡瓜走在來賓前面，還不時回頭叮嚀走在身後的張秀卿，深怕她一不小心會滑倒受傷，十足展現體貼溫暖的一面，而瓜社長的體能表現，也讓女兒小禎大為驚豔，沒想到可以走完看似頗具挑戰的行程，也讓她能比較放心安排之後的行程。

▲爬山過程讓大家氣喘吁吁。（圖／客家電視台）



而安總務（胡釋安）則擔負幫大家張羅點心的任務，被大家虧說逃過一劫，但沒想到安安光是開車下山買東西，竟然就迷路了，等到好不容易找到下山的路來到點心店，原本預定好的肉粽竟然被賣掉了，一連串的突發狀況，著實考驗著安總務的應變能力。結束辛苦的爬山行程後漸入佳境，一行人先是體驗了有趣但需要費點力的酸柑茶製作過程，晚上還以美味的海鮮大餐，撫慰一天的辛勞。



《胡來旅行社》可說是全臺灣最人性化的旅行社，除了規劃行程，也是最佳玩伴、旅伴，胡瓜、小禎、安安將帶著旅人一步一腳印探訪苗栗各景點，創造出獨一無二的旅行記憶，除了三人之外，每集還有重量級特派員擔任小幫手，包括張秀卿、梁赫群、Darren邱凱偉、賈斯汀、大霈、Janet謝怡芬、葉欣眉、王傳一、王子、江宏傑、黃鐙輝、曾菀婷、JR紀言愷、李玉璽，期望透過一場又一場的苗栗小旅行，帶動苗栗的觀光發展。更重要的是在節目尾聲，三人要規劃一場屬於自己、親子間的旅行，創造出專屬於三人的家庭記憶。