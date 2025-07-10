為什麼巨星隱瞞婚訊？　王晶爆內幕：女粉曾賞成龍巴掌

▲成龍年輕時女粉超多，曾有粉絲3次隱身在人群裡以打成龍耳光方式令成龍記得他，行為匪夷所思。（圖／翻攝自成龍微博）

圖文／鏡週刊

香港導演王晶去年起在Youtube個人頻道開節目大爆娛樂圈內幕，成功炒作話題，近日他接受陸媒訪問，被問到為什麼巨星們都要隱瞞婚訊，甚至連戀情都不敢公布，他爆料成龍瘋狂女粉絲太多，有曾經為他跳樓的，也有人為了要成龍記住她，3度出手賞成龍耳光，想法匪夷所思。

王晶透露，成龍曾經親口告訴他「我不能告訴大家我結婚了，（若說的話）在日本絕對有人跳樓」，成龍那時還自曝有個粉絲，會改變外貌混在人群裡，見到成龍時若距離適合，就會一個巴掌打過去，理由是「這樣他才會記得我！」成龍共被他打了3巴，但成龍也沒有生氣，見到保鑣要制止對方，成龍都攔住保鑣，讓這名瘋狂粉絲離開。

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同時王晶也拿劉德華舉例，「大陸大概有幾億女粉想嫁給他！」他提到劉德華有一名叫楊麗娟的粉絲，為了偶像荒廢學業與工作，父母耗盡積蓄還多次借錢滿足她去北京及香港追星心願；2007年她與父母再次從甘肅蘭州來香港追劉德華，對自己得不到特殊待遇大為不滿，且住在香港多日，旅費也花光了還不願回家，楊麗娟父親為此感到憤怒，寫下多頁遺書指責劉德華，然後跳海自殺，引起軒然大波。

▲與朱麗蒨交往24年後才在賭城註冊結婚，隔年才曝光人夫身分，劉德華為瞞婚向粉絲道歉，但也一度因此人氣狂跌。（圖／翻攝映藝娛樂臉書）

其實劉德華與朱麗蒨交往多年，圈內外人盡皆知，但只要劉德華沒承認，或是沒有「實錘」證據，狂粉們就當沒這回事，直到2009年朱麗蒨父親去世，劉德華以女婿身分與朱麗蒨回馬來西亞奔喪，且被媒體挖出前一年2人已在賭城祕密結婚，劉德華才承認戀情與婚訊，還曾因此人氣大跌；成龍的粉絲也一樣，林鳳嬌為他息影多年當他背後的女人，卻到1997年成龍的義父何冠昌去世，成龍一家三口義父何冠昌去世時，林鳳嬌與兒子房祖名名列訃聞裡，母子倆才終於正名於世人前，當時房祖名都已經15歲了。

▲林鳳嬌隱身成龍身後多年，要不是成龍義父去世，她與房祖名列名訃聞，還不知何時才能得到名分。（圖／翻攝自成龍微博）



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