侯昌明戴口罩就醫「被路人狂注目」　暗爽真相糗翻：自以為很紅

記者蔡宜芳／綜合報導

男星侯昌明出道多年，主持過不少節目。他8日透露自己去就醫時，一路被行「注目禮」，讓他一度以為是自己「太紅了」才被認出，沒想到最後真相揭曉，才知道出了大糗。

▲侯昌明出道多年。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明透露，自己在結束錄影工作後，就匆匆趕去醫院看診，結果進到醫院後，就感覺到許多路人頻頻回頭看自己，讓他心想：「天啊！我都戴滿口罩了，怎麼還是被認出來！」連久未碰面的護士都能準確叫出他的名字親切打招呼，「這時我又想『也許是出道的比較久，還算有點紅吧』，老實說，有點爽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯昌明表示，連坐在候診椅上的時，也有人盯著他看，讓他一度在心中開心想道：「真的，真的，太紅了！」直到走到領藥櫃檯，藥劑師問說：「為什麼你胸前還貼著名字啊？」侯昌明這才驚覺，原來自己錄影完忘記撕下胸口貼的名牌，糗得他趕緊撕掉。

▲侯昌明忘記撕下名牌就去醫院看診。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

對於侯昌明的尷尬事件，網友紛紛笑說「潛意識你怕人家不認識你，所以名牌沒撕掉」、「戴著口罩卻貼姓名條，笑死我了，該說這是低調還是高調呢」、「哈哈哈昌明哥是真的有紅啦」，他的妻子曾雅蘭則吐槽：「不是紅，是傻！」