楊皓如健康出問題「變血輪眼＋胸悶手腫」狂掛號找不出病因

記者劉宛欣／綜合報導

藝人楊皓如近日在節目上坦言身體健康亮紅燈，她登上《醫師好辣》透露，過去一年幾乎都在看醫生，掛遍了各家醫院，全是因為左半身出現一連串不適症狀，包括偏頭痛、左眼爆血輪眼、胸悶、手腫及腿軟等問題。她表示：「去年不是在看醫生，就是在掛號的路上。」雖然多次求診，但至今仍未找到病因，讓她深感困擾。

▲楊皓如上節目分享身體狀況。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

楊皓如進一步分享，曾因左眼變「血輪眼」而前往眼科求助，但醫師僅表示可能是壓力過大。為了找出病源，她進行了全身健康檢查，還自費做了肺部低劑量斷層掃描，以排除心臟問題。檢查結果顯示心臟並無異常，醫師推測或與神經問題或睡姿不良有關，她後來又轉向婦產科檢查，想知道是否與子宮肌瘤有關，但檢查顯示肌瘤僅2公分，並非原因，楊皓如坦言：「我懷疑自己慢慢發胖，是不是子宮肌瘤太重了，結果也不是。」

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▲楊皓如至今未找出身體不舒服的原因。（圖／翻攝自楊皓如臉書）

目前楊皓如仍未找到病因，也未能開藥治療。在節目中，醫師指出她的狀況很可能是自律神經失調，並表示現代人生活、工作壓力大，容易焦慮，因此在台灣很常見。楊皓如也感慨：「我們現在人就是賤命，沒有工作也慌，工作太多又累，靜不下來。」