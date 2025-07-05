劉品言辣秀雙峰沒跟老公講！連晨翔滿臉鬍渣出門「幫愛妻買胸貼」

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影獎頒獎典禮在今（5）日於中山堂舉辦，由跨足歌唱、戲劇與主持領域的劉品言擔任主持人。稍早，劉品言結束彩排後，抵達中山堂媒體訪問區，雖然目前懷孕進入中後期，但仍穿上一襲黑色禮服，正面與後背都有一大片鏤空薄紗，大秀火辣長輩雙胸。

▲劉品言火辣出席台北電影節頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

劉品言的黑色戰袍除了大秀美胸之外，甚至連渾圓孕肚都能透過薄紗清楚看到，坦言穿得這麼火辣沒有事先通知老公連晨翔。沒想到，連晨翔還沒回應是否看到劉品言秀出性感身材，反而曬出一段幫助老婆購買「胸貼」的影片。

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▲劉品言火辣出席台北電影節頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

連晨翔在影片中出現在美妝店，寫下「北影典禮即將登場！為主持人出點力是應該的，人生第一次我可以的」，並對著鏡頭說道「今天的任務是幫我老婆買胸貼，她的北影主持要用的，但我完全沒概念，現在有點緊張」，默默走到「女性內衣區」時還忍不住露出尷尬微笑。

▲連晨翔出門幫劉品言買胸貼。（圖／翻攝自Threads）

而連晨翔為了幫劉品言買胸貼，完全沒有打扮就出門，穿著簡單的黑色上衣搭配棒球帽，就連帥氣的臉蛋上的鬍渣都沒有刮乾淨，讓許多網友直呼「真的是暖男」、「加油，好男人」，也有不少民眾建議「直接問店員比較快」，但最多人疑惑的還是「最後有沒有買到」。

▲連晨翔出門幫劉品言買胸貼。（圖／翻攝自Threads）