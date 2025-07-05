陳美鳳爆言承旭在南部拍戲　歐漢聲力挺乾媽一起馬來西亞作秀

記者葉文正／台北報導

2025愛傳承關懷演唱會今天在新北市政府舉行，台灣優質生命協會理事長陳美鳳與乾兒子歐漢聲一同現身，歐漢聲透露也剛從國外回來，去了日本帶全家旅遊，還跟乾媽一起到馬來西雲頂作秀。陳美鳳表示有機會會找言承旭參加協會活動，透露他在南部拍戲，也談到過去曾幫協會主持的威廉，只要願意都歡迎他回來，心意很重要。

▲陳美鳳心疼紀寶如，並出席2025愛傳承關懷演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

陳美鳳提到協會這些年來的點滴：「協會一直在幫助需要幫助的人，只要我們有一點能力就會幫助長輩，每個人都是在這塊土地長大，獨居老人很多，都是結合有心人士，有錢出錢出力出力，照顧他們起居，除了表演，有時候也會去家裡探訪，當你去了解，有些長輩還住在地下室，床都發霉也不知道，這些都需要我們去關懷。」

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▲陳美鳳也透露言承旭正在拍戲。（圖／記者林敬旻攝）

歐漢聲也感動表示，乾媽對我們的照顧我們也是感念在心，所以我把這次演出酬勞加碼捐出去，有一天我們也會老，希望更年輕一輩傳承下去，最近也跟乾媽去做了一場演唱會，昨已則低調的過生日，生日願望已經完成了，就是末日預言沒有發生，幸好我們本來就食物很充足，家裡愛吃一些有的沒的。」不怕糧食短缺。

▲歐漢聲把酬勞雙倍捐出。（圖／記者林敬旻攝）

而之前閃兵被逮的威廉過去常常幫台灣優質生命協會公益主持，陳美鳳則認為：「只要是曾經參與協會工作的藝人，只要他們願意我們絕對歡迎，每次的活動，事前作業都很重要，那份心意跟態度很重要。」

陳美鳳也談到「忘年之交」言承旭，也說有機會要邀請他來參加協會活動，「他現在在南部拍戲，他是很孝順的，歐弟也是，很值得我常期請他吃飯，但言承旭沒跟我討論過F4合體，不管他要做什麼都支持，很期待他們演出啊，畢竟他們曾經是這麼的紅。」

至於協會秘書長紀寶如兒子涉毒惹禍，陳美鳳也感嘆：「我們認識30、40年，家家有本難念的經，小孩養大了自己也要成長，要對自己負責，做媽媽就是一輩子擔心小孩，她真的是很難為，很煎熬很苦的，我相信她可以堅強，他可以面對，但她兒子自己也要承擔。」