孫淑媚為《拜六禮拜》與連晨翔激吻　先請示雙親「發文安撫粉絲」

記者蕭采薇／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》「蕭吧」老闆娘孫淑媚這次展現前所未有的率性面貌，圈粉無數。和連晨翔的激吻戲播出前，她還在Threads上正經八百公告，向爸媽報備，簽署「不害羞保證書」，讓網友敲碗期待。

▲《拜六禮拜》孫淑媚與連晨翔，兩人將在跨年夜擦槍走火。（圖／公視台語台、華視提供）



連晨翔坦言，「聖誕派對」眾星雲集，讓他一度分不清是演戲還是真實，對戲時大家都會即興發揮，他要努力接住「丟來的球」。王品澔也說，開拍後感受到大家的專業和投入，導演指令快狠準。

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葛丞則透露，派對上每個角落都有故事發生，包含DJ放歌、收集歌單、看手機、和王品澔對眼等細節，都需要和導演、攝影師確認。李李仁更對孫淑媚印象深刻，大讚她聲音有魔力，演技自然放鬆，能和鍾欣凌、丁寧合作是莫大的榮幸。

▲劇中丁寧與劉書宏兩人個性差異，卻漸漸拉近彼此距離。（圖／公視台語台、華視提供）

鍾欣凌所飾演的小三，發現林俊逸偷吃，還帶小四到汽車旅館，立刻call大老婆廖梨伶抓姦，場面浩大又爆笑。鍾欣凌分析，正宮抓姦要生氣、有戲劇性，但演太用力又會變瘋婆子，喜劇的平衡點超難拿捏，大讚廖梨伶的表演超有魅力。

最新預告中，李李仁雖然洗刷「殺妻」冤屈，老婆卻提出離婚，讓他懊悔不已。戲外擁有幸福婚姻的他，認為婚姻秘訣就是「互相包容、彼此幫助和照顧」，更自爆和角色個性差很大，不但常帶老婆、家人出遊，還超會做家事，自豪是「完美老公」。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌大讚廖梨伶的表演非常有魅力。（圖／公視台語台、華視提供）

另一方面，丁寧為了幫孤僻的劉書宏和葡萄園工人拉近關係，邀請他一起吃飯卻被拒絕，展現兩人I人、E人的差異。丁寧坦言，自己不會想和別人快速變熟，時間是很美的，她會真心關心朋友，也希望從對方身上獲得啟發。

▲王品澔和葛丞之間有曖昧情愫。（圖／公視台語台、華視提供）

劉書宏則說，自己在朋友面前是E人，但在新環境是I人，他開啟話題的秘訣是聊對方的工作，找出共同話題，更搞笑表示：「如果還想更快的話，就一邊喝一邊聊，再更快的話，一邊喝一邊聊再一起唱歌！」《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

▲李李仁劇中面對婚姻危機，戲外他分享維持婚姻秘訣是互相包容。（圖／公視台語台、華視提供）