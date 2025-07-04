柯有倫童年夢想是飛越長城！　竟然被媽媽毀滅計畫

記者葉文正／台北報導

「2025 Honda Motorcycle 國際重型機車展」於7月4日至6日在南港展覽館二館盛大舉辦！ Honda更邀請品牌好友柯有倫出席開展首日活動，親自揭幕新車，與車迷熱情互動，現場人氣爆棚。出身演藝世家的柯有倫，透露自己童年夢想是騎車飛越長城，卻因媽媽反對作罷。

▲柯有倫夢想是飛越長城。（圖／Honda Taiwan 提供）

活動現場柯有倫也分享一段關於父親的瘋狂回憶：「1992年爸爸飛越長城時，原本我也要一起騎車飛越！我那年才11歲，已經開始特訓了，結果媽媽發現後差點家庭革命，最後當然被叫停，但那個記憶永遠在我心裡。」即使成為父親後，騎乘習慣也悄悄轉變。「現在沒以前那麼常騎車了，但每當有壓力，我還是會騎著CRF上山透透氣，那是我放鬆、重新充電的方式。」

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▲騎車可說是跟已故的爸爸最佳連結。（圖／Honda Taiwan 提供）

柯有倫自稱是個「女兒傻瓜」，談起四歲的女兒時更顯柔情：「她膽子很大、平衡感又好，未來可能也會喜歡騎摩托車。不過，不管怎麼樣，我希望她人生中第一台摩托車，一定是我來騎！」他笑說：「搞不好DNA已經啟動她的騎士魂了！」被問到曾經擁有過幾台重機？他笑說：「真的數不清了，但車庫裡最多大概同時擺六台，不會太多，因為我常出國工作，不想讓車放太久沒發動。我還會借朋友幫忙騎，確保每一台車都維持在最完美的狀態。」

▲柯有倫今天人氣爆棚。（圖／Honda Taiwan 提供）

除了騎車，近年也以健身、音樂雙棲備受注目。他剛參與《Muscle Star自然之星》健美比賽，大受好評，提到這段經歷，他感謝好友張傑的鼓勵：「當下他看到我練身體就問我要不要參賽，我直接脫上衣請他評估（笑），然後我們就組了一場明星表演賽！」談到下半年計畫，柯有倫也透露：「我正在籌備新專輯，累積了很多首歌，現在就是把未完成的收尾、完成製作，希望今年底或明年初能推出，跟歌迷見面。」