Nana剪成超短髮現身！絕對領域太犯規　透視褲裝「長腿全被看光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度大作《全知讀者視角》由由《與神同行》金牌製作團隊傾力打造，以大場面、大動作、大特效、大卡司引爆觀眾期待，電影2日在首爾舉辦映前粉絲見面會，主演安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA盛裝登場，其中，把頭髮剪短的NANA以利落造型現身，超性感透視褲裝秀出大長腿，既性感又帥氣的打扮看得觀眾失魂。

▲《全知讀者視角》Nana以性感又帥氣的造型現身。（圖／翻攝自iMBC娛樂YouTube）

《全知讀者視角》2日在首爾盛大舉辦活動，現場星光熠熠，安孝燮一身俐落灰色西裝帥氣現身，散發自信光芒，李敏鎬以皮夾克搭配牛仔褲，展現溫暖又有型的熟男魅力，蔡秀彬一襲黑色造型，宛如洋娃娃般精緻動人；申承浩的簡約黑白穿搭也襯出結實身形，硬漢氣場十足，而NANA則以若隱若現的薄紗褲裝驚艷全場，修長辣腿在燈光下閃耀無遺，時尚與性感兼具，讓粉絲直呼「太美了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲《全知讀者視角》5位主演合比巨型愛心。（圖／翻攝自iMBC娛樂YouTube）



為了呼應片中角色過關斬將、挑戰重重任務的情節，活動現場設計一系列趣味十足的「主線任務」，主持人率先請大家挑戰團體愛心POSE，只見五人為了完美擺拍絞盡腦汁，最終合力比出超可愛的大愛心，讓全場瞬間融化。

接著登場的是一連串互動關卡，共有猜關鍵台詞、回覆觀眾紙條、驚喜扭蛋任務等，特別是NANA在挑戰第二輪疊疊樂時，獲得台下粉絲協助順利闖關，她當場給對方一個擁抱，還加碼承諾簽名，粉絲福利大放送！

▲▼《全知讀者視角》即將在台上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

不過，隨著遊戲難度愈來愈高，讓接下來上場的申承浩也忍不住對那位粉絲喊話：「來幫幫我吧！」雖然開玩笑求助，但他最後仍靠自己驚險過關，他也憑著穩定表現累積最多任務幣值，獲得「全知玩家」稱號，為這場精采的活動帶來驚喜連連的夜晚。《全知讀者視角》即將在7月23日晚場起於全台盛大獻映。