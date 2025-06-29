才剛拿金曲獎...五月天大巨蛋首組嘉賓是Energy：再就業不容易

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（29日）在台北大巨蛋舉行第三場演出，外界也相當好奇這次五月天究竟有沒有請嘉賓助陣，今五月天請到昨晚以〈星期五晚上〉拿下金曲獎年度歌曲獎的師弟團Energy到場，還送上超大座的金曲獎座，Toro問：「這會扣我們的預算嗎？」瑪莎回：「這小錢我們出就好，接下來演唱會、專輯，相信音樂靠你們了！」牛奶打趣直呼：「再就業不容易啊！」

▲▼五月天今晚邀請剛拿下金曲獎的師弟Energy擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供、記者林敬旻攝）

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阿信說，1999年五月天入圍金曲獎時，也是自信滿滿，認為一定會拿下最佳樂團獎，結果敗給前輩亂彈，「心裡說真的 沒有失望，亂彈阿翔是我們的共同大哥，獎給他就算了。」緊接著他說，原本以為演唱組合獎競爭應該比較不激烈，沒想到Energy就入圍最佳演唱組合獎，並盛大歡迎他們出場，一出來阿信就放冷箭：「他們雖然入圍，但是Energy沒得獎！」笑翻全場。

阿信問Energy沒有拿下最佳演唱組合，會不會心裡酸酸的？阿弟說：「還是要敬老尊賢。」阿信問：「你說動力火車老嗎？」笑翻全場，阿信也搞笑說，當年的五月天和昨晚的Energy，都輸給「長髮、有資歷、會唱歌」的對手。

阿弟說，拿下年度歌曲覺得更有影響力，「雖然我們不是最棒的團體...」，阿信立刻說：「你們很棒！」阿弟謙虛表示：「我們很努力，雖然無法回到以前狀態，但還是努力撐在舞台上，回歸之後帶給所有小朋友、大朋友可以一起動的舞蹈。」博得滿場熱烈掌聲。