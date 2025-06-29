愛情長跑10年驚爆分手！　創作歌手木蘭鬆口證實...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手木蘭睽違3年，推出全新單曲〈神明漫步〉，這段時間木蘭經歷了不被理解、不被信任，甚至朋友的背叛，更結束了與插畫家前女友長達十年的感情，他坦言雖然都相愛著彼此，只是每個階段都有不同的想法和成長，最後只能忍痛放下這段長跑十年的感情，也感謝對方過去這十年來的陪伴和支持。

▲木蘭推出新單曲〈神明漫步〉。（圖／木蘭提供）

木蘭過去曾寫下膾炙人口的歌曲〈不屑〉、〈地球上最浪漫的一首歌〉等，近年AI概念崛起，對於木蘭來說，科學的盡頭是玄學，玄學的盡頭是科學，音樂則是一份信仰與力量，幫助他度過不同階段的人生，讓他聯想到從小拿香拜拜求神的回憶，在台灣眾多的廟宇文化中，深刻啟發木蘭寫了這首新的創作及品牌PODCAST規劃。

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新歌〈神明漫步〉更找來台灣跑廟會的YouTuber大明星蔡淘貴合作，以復古迪斯可結合太空元素與廟會樂器，及嶄新的視覺封面，還有穿上太空衣的文武關聖帝君，相當有特色。

▲木蘭遺憾透後已與長跑十年的女友分手。（圖／木蘭提供）

木蘭表示，雖然經歷過黑暗低潮，「但還好我撐過來了！才有今日的這首創作〈神明漫步〉，感謝過去成為我的養分，讓我的歌可以感動更多人，未來我會繼續透過音樂傳達我的信念，去抒發我的心情和故事，明年也計劃有更多更多的作品結合！請大家拭目以待！」